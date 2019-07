Une panne mondiale touche Facebook, Instagram et WhatsApp

Rédigé par La rédaction le Mercredi 3 Juillet 2019 à 20:13

Si depuis quelques heures, vous n’arrivez plus à recevoir ni messages audio, ni photos, à regarder vidéos sur Instagram, Messenger ou WhatsApp, sachez que une panne mondiale de semble affecter les plateformes dont Facebook est propriétaire.

"Nous sommes au courant que certaines personnes rencontrent des problèmes pour uploader des photos, vidéos et des fichiers sur nos apps. Nous travaillons à la normalisation la plus rapide possible de la situation", a réagi un porte-parole de Facebook.L'entreprise espère résoudre ces ennuis le plus vite possible.

