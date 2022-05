Une opération plage propre prévue ce dimanche 15 mai à Farinole

Cet évènement ouvert au public se déroulera le dimanche 15 mai après-midi, le RDV est fixé à 14h30 sur le parking du restaurant l’Ambada à Farinole , permettant ainsi de convier un maximum de bénévoles. Le Syndicat Mixte du Grand Site fournira gants de protection et sacs poubelles à chaque personne souhaitant aider à préverser le territoire du Grand Site. La Commune de Farinole quant à elle, mettra à disposition un véhicule de service permettant le ramassage et l’évacuation des déchets.

"Les objectifs de cette manifestation sont avant tout de préserver le Grand Site de France car les déchets sont une pollution écologique et visuelle importante et il est capital de s’en débarrasser." indiquent les organisateurs dans un communiqué. "L’écologie et l’environnement sont et seront les enjeux majeurs de notre planète et si nous Syndicat Mixte du Grand Site de France Conca d’Oru, Vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint Florent pouvons apporter notre pierre à l’édifice, nous ne manquerons pas l’occasion de le faire."