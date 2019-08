Une octogénaire agressée à son domicile à Calenzana

Les faits se sont déroulés la nuit dernière à 2 heures du matin. Dans des circonstances qui restent à déterminer, un individu armé d'un couteau s'est introduit au domicile de Mme Thérèse Bronconi, 84 ans, place Broncalacia à Calenzana. Une fois sur place l'individu a menacé l'octogénaire en lui demandant ou était l'argent. N'obtenant pas satisfaction, avec son couteau il lui a lacéré les avant-bras à plusieurs reprises, et l'a ligoté.

Après l'horreur vécue par cette dame durant plus de 30 minutes, l'agresseur est reparti bredouille, laissant sa victime.

C'est un voisin alerté par les cris de Mme Bronconi qui lui a porté secours avant d'appeler les pompiers et gendarmes.

Libérée de ses liens, Mme Bronconi était transportée par l'ambulance des pompiers au Centre Hospitalier Calvi-Balagne où elle est gardée en observation.

Le parquet a aussitôt été informé et une enquête a été ouverte.

Sur place, la Police Scientifique dépêchée depuis Bastia passe l'appartement au crible, à la recherche du moindre indice. Les gendarmes de la Brigade de Calenzana et de la Brigade de recherche de Calvi sont également à pied d'oeuvre

Cet acte odieux a mis en état de choc tout Calenzana et la microrégion qui manifeste sa colère face à cet acte à la fois odieux et cruel.

De nombreuses personnes se sont rendues au CH de Calvi-Balagne pour soutenir Mme Bronconi dans cette épreuve mais aussi ses enfants, Patrick, propriétaire de l'établissement de plage "Le Ricantu" à Calvi et Jean-Noël.

Joint par téléphone, Pierre Guidoni, Maire de Calenzana se disait atterré par la cruauté d'un tel acte. Il s'est rendu aussitôt au domicile de la victime.