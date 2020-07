Une nouvelle présidente à la Mission Locale d'Ajaccio

- Vos délégations reflètent la volonté de la municipalité d’encourager l’engagement des jeunes et de développer la participation de la population aux actions de la Ville, quelle est votre feuille de route ?

- La jeunesse est une ressource indispensable pour notre territoire, une ressource porteuse d’avenir qu’il faut chercher à mobiliser. La création du Conseil Municipal des Jeunes lors de la précédente mandature a permis aux jeunes d’évoluer, en les aidant à devenir des citoyens responsables et à participer à la vie de la commune. Grâce à cet outil, mais aussi grâce à l’action de la direction de la Jeunesse et de la Vie des quartiers, il existe une véritable politique municipale de la jeunesse que je suis fière aujourd’hui de perpétuer. Depuis quelques années, nous avons développé la participation de la population aux actions menées par la Ville. Il faut associer tous les citoyens à la vie démocratique de la commune. Réunions publiques, ateliers participatifs, concertations publiques, budget participatif sont autant d’outils de démocratie participative qui œuvrent à l’amélioration du cadre de vie de la population. Ma volonté est de poursuivre la démarche engagée, de l’approfondir et de développer des actions de participation citoyenne.





- Vous avez été nommée présidente de la Mission Locale, dont l’activité en faveur des jeunes en fait l’antenne la plus importante de Corse, qu’est-ce que cela représente pour vous ?

- La mission locale d’Ajaccio est un acteur incontournable de l’insertion des jeunes. La structure propose à chaque jeune un parcours personnalisé vers l’emploi, pour l’aider à surmonter les obstacles à son insertion professionnelle et sociale. Ces objectifs me tiennent particulièrement à cœur. Je souhaite que l’on puisse aider chacun à s’épanouir dans sa vie professionnelle. Beaucoup trop de jeunes sont isolés, sans emploi, ne bénéficiant d’aucun accompagnement et ne connaissant pas l’existence de la Milo. Il faut savoir que nous accompagnons tous les jeunes qui sont en demande d’insertion, de formation ou en recherche d’emploi. Les profils sont très variés, certains d’entre eux ont un niveau scolaire élevé. En 2019, ce sont 1918 jeunes qui ont été accompagnés à la Milo. Même en période de confinement, la Milo, partie intégrante du service public, a fonctionné. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble de l’équipe qui, de par leur mobilisation, a permis l’accompagnement des jeunes durant le confinement. La crise va frapper la jeunesse de plein fouet. Les signes que vont continuer à donner les pouvoirs publics vont être importants, des mesures nouvelles pour l’apprentissage ont déjà été annoncées. Nous devrons donc nous adapter, et faire preuve de réactivité.