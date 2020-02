Une nouvelle maison des sciences, A Casa di e Scenze, a ouvert ses portes à Bastia

« A Casa di e Scenze » proposera aux visiteurs de tous âges et de tous horizons de découvrir, de mieux comprendre et de s’approprier les sciences et la technologie. A travers des conférences de haut niveau, des expositions surprenantes, des activités

Pour petits et grands, des rencontres innovantes, elle a vocation à rendre accessible la Science au plus grand nombre. Ce nouveau lieu offrira aux établissements scolaires tout comme au grand public des ressources pédagogiques scientifiques innovantes. Véritable outil d’apprentissage au service de tous, ce pôle technologique et scientifique favorisera l’innovation et la découverte des sciences de façon interactive et ludique. Un outil ouvert à tous ceux que la science interpelle interroge ou tout simplement fascine.

A Casa di e Scenze se veut également être un espace d’échanges, de réflexions, de création ouvert aux entreprises, associations, centres de recherche... pour promouvoir l’innovation et la Science.



« La Maison des sciences - A Casa di e Scenze » représente un investissement de 2,6 millions d’euros financés par le Contrat de Ville, l’Europe et la Collectivité de Corse.

Le bâtiment comprend :

• Un auditorium de 54 places assises d’une surface de 116 m² composé de gradins rétractables permettant de le transformer en espace d’immersion, d’atelier pour les scolaires et le grand public. Cet auditorium pourra également être loué pour des conférences et séminaires.

• Une salle de 80 m² dédiée aux expositions temporaires et une salle de 183 m² dédiée aux expositions semi-permanentes où les visiteurs pourront découvrir une muséographie originale :

- Des expositions bilingues

- Des supports variés : espace-cocon dédié à la réalité virtuelle, clips multimédias, vidéo projection, hologrammes, mur sonore, œuvres interactives

- Des conférences d’exception

- Des animations pour les scolaires et pour les familles



La muséographie a été réalisée sous la houlette de Fabrice Fenouillère, directeur du Parc Galea et son équipe. Des spécialistes de renom ont enrichi l’ensemble des contenus :

- l’auteur et journaliste des questions environnementales Frédéric Denhez

- le biologiste Axel Kahn

- le paléontologue Yves Coppens

- le physicien Etienne Klein

- le climatologue Jean Jouzel

- l’informaticien Jean-Gabriel Ganascia



Samedi matin, le ruban a été coupé par Ivana Polisini, adjointe au maire, en charge de la politique éducative, avec à ses cotés Pierre Savelli, maire de la ville, Gilles Simeoni, président de l’exécutif et Axel Kahn.

Ils ont dit :



Pierre Savelli : «La vulgarisation des sciences est essentielle à toute démocratie »



Bertrand Thibault, directeur de la Maison des sciences » : «A travers ce nouveau lieu de rencontre et de savoir, la population pourra s’informer sur les projets scientifiques de notre territoire et plus largement du monde. Elle permettra à ses utilisateurs et visiteurs de voyager à travers des rencontres, conférences ou activités scientifiques innovantes et amusantes »



Axel Kahn, biologiste : «L’avenir du peuple corse dépend certes des consultations électorales mais l’essentiel c’est de répondre à ces questions : Quelles sont les solutions par rapport au changement climatique ? Que faire contre les déchets plastiques, maitriser l’halieutique. Quels moyens contre les épidémies ? »



Anne-Claire Amprou, directrice générale déléguée de Universcience: « C’est toujours un grand moment que l’inauguration d’une maison des sciences. C’est toujours une excellente nouvelle. C’est encourager le développement de la culture, c’est une responsabilité sociale ».



A l’occasion de cette inauguration, Axel Kahn a donné dans l’après midi une conférence sur le thème : "Environnement, technologie, Humain, comment penser demain ?"

Puis des ateliers innovants et ludiques ont été organisés :

- un atelier de cuisine moléculaire

- un atelier Makey Makey (un kit d'invention qui permet de transformer des objets du quotidien en clavier de musical)





* A Casa di e Scenze - Rue Pierre et Marie Curie

Mardi : 14h – 18h

Mercredi : 9h – 12h / 14h-18h

Jeudi : 14h – 18h

Vendredi : 14h- 18h

Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h