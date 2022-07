Une nouvelle ligne aérienne pour relier Ajaccio à Rome

Un petit séjour dans la capitale de l’Italie, ça vous tente ? A partir de ce 1er juillet vos rêves d'évasion deviennent réalité. En effet Air Corsica propose pour cet été deux vols hebdomadaires , soit 2500 sièges, entre "la ville éternelle" et l’aéroport d'Ajaccio. Cette liaison sera assurée les lundis et vendredis, durant la période estivale jusqu'au 29 août. " L'Italie vient s'ajouter à la Belgique (Charleroi Bruxelles Sud), au Royaume Uni (Londres Stansted), à la Suède (Göteborg), à l'Autriche (Salzbourg et Vienne) et à la Suisse (Zurich). Avec cette nouvelle liaison estivale, Air Corsica poursuit sa stratégie de développement destinée à relier la Corse et l'Europe en vols directs. indique Marie-Hélène Casanova-Servas Présidente du Conseil de Surveillance Air Corsica,. Notre volonté est de nous implanter sur le territoire italien qui constitue un marché très intéressant. Nous sommes également persuadés que la ligne Ajaccio-Rome répondra aux attentes des insulaires qui souhaitent passer quelques jours à Rome ou profiter des nombreuses correspondances proposées à l'aéroport de Fiumicino notamment par notre partenaire ITA AIRWAYS ".

Les jours d'opération de ces vols permettront en effet aux insulaires de s'évader facilement, en mode "court séjour", vers une destination européenne très appréciée de par sa proximité et sa richesse culturelle. En outre, les horaires de milieu de journée, au départ de la Corse, favoriseront les correspondances, via l'aéroport de Rome Fiumicino. En effet, cet aéroport est un "hub" (plate-forme de correspondance aéroportuaire) majeur s'ouvrant vers des destinations du bassin méditerranéen et "long courrier" comme les USA et l'Amérique du Sud.

Afin de donner les meilleures chances de succès possible à cette ligne auprès de la clientèle italienne, Air Corsica a conclu un accord commercial de partage de code avec la compagnie ITA Airways, qui succède à ALITALIA. ITA Airways connecte ainsi son réseau à la Corse en facilitant notamment les acheminements sur la Sardaigne, la Sicile, et l'ensemble du territoire italien.





L'aérien comme autre moyen de transport vers la Corse

Les réservations sont d'ores et déjà encourageantes. La compagnie espère réaliser un taux de remplissage moyen de 80%. Accompagnée de ses partenaires, ITA Airways et la CCI de Corse, Air Corsica souhaite s'implanter durablement sur l'Italie pour proposer l'aérien comme autre moyen de transport vers la Corse.