Une nouvelle galerie d’art à Bastia

Qui Charles Santerian était-il ?

Né en 1949 à Marseille d’une famille d’immigrés arménien ayant fui le génocide, Charles Santerian, a grandi dans le cadre chaleureux de la fabrique chaussures de son père. Ses premières photographies il les fait en Suisse lors d’une colonie de vacances. Après avoir épluché mille et un métiers, il travaille pour une entreprise de métallurgie. Cette période marque ses premières prises de vues professionnelles et les prémices de la photographie industrielle qu’il pratiquera plus tard avec succès. Après que son employeur a mis la clé sous la porte, il décide de s’orienter vers le seul domaine qui lui est cher : la photographie. C’est par la porte de la chambre noire qu’il commence. Autodidacte, possédant un attrait certain pour la chimie et la technicité, il se familiarise avec le travail de développement-tirage pour le compte d’un petit laboratoire du pourtour de l’étang de Berre.



Dès lors Charles Santerian promène partout son appareil photo et comment son œuvre personnelle. Mais le laboratoire pour lequel il travail ferme lui aussi ses portes. Cette énième coup du sort oriente Charles vers la photographie indépendante. En 1982, il monte son propre atelier photographique à Lambesc. Il y installe un petit laboratoire noir et blanc. Développements, tirages, expositions personnelles commencent à faire sa réputation. Au sein de la communauté villageoise, il devient le correspondant local du journal Le Provençal, puisant son inspiration des scènes courantes de la vie quotidienne : boulomanes, élections, kermesses, corso, fêtes foraines, artisans et leur savoir-faire …





Adhérents à l’association de photographes aixois « La Fontaine obscure », il participe à de nombreuses expositions dans le sud de la France. En 1984 il reçoit le prix de la Mostra photographia à Peruggia en Italie, en 1985 et 1986, il fait deux présences remarquées au festival off d’Arles. Déçu de la mentalité des photographes de salons et de la course à l’émotionnel à laquelle ils se livrent, il supporte mal la superficialité des rencontres et participe de moins en moins aux événements photographiques. Désireux d’élargir son horizon et voulant travailler dans un environnement professionnel plus simple, il reprend un studio laboratoire presque centenaire sur Marseille dans le quartier Sébastopol. Là, il consacre plus de temps aux œuvres d’autres photographes qu’aux siennes. Excellant dans l’art du développement tirage noir et blanc de très haute qualité, il remet au goût du jour des papiers anciens tels que le barité ou le perlé et multiplie pour le compte du musée du Vieux Marseille les reproductions de sauvegarde à la chambre. Il est en outre sollicité pour la préparation de nombreuses expositions ainsi que pour la conception de différentes brochures scientifiques. Touché par un accident vasculaire oculaire en 1998 il s’éloigne peu à peu du milieu photographique et n’y retourne quand de rares occasions. Il s’éteindra au début du mois de janvier 2020.





