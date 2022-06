Une nouvelle conseillère numérique à La Poste de Bastia Libecciu

Pour accompagner la population vers une autonomie numérique, l’État forme et déploie 4 000 conseillers numériques en France via des contrats aidés d’une durée de deux ans. Dans ce cadre, Marie-André Marchi, a pris ses fonctions début mai comme conseillère numérique au bureau La Poste de Bastia Libecciu.



Accompagner en proximité

Suite à une formation certifiante de responsable d’espace de médiation numérique, madame Marchi a commencé son travail qui a pour mission d’identifier les fragilités numériques des citoyens et d’organiser des ateliers numériques qui permettront aux bénéficiaires de s’initier aux usages numériques du quotidien, par exemple : créer une adresse mail, réaliser des achats ou des ventes en ligne, réaliser une téléconsultation, suivre la scolarité de leurs enfants ou encore effectuer des opérations bancaires.



Cette initiative s’inscrit dans les actions du plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour vous » en faveur de l’inclusion numérique et dans lequel La Poste se donne l’objectif d’accompagner chaque année 1 million de personnes en situation d’illectronisme.

La Poste détecte les fragilités numériques dans plus de 500 bureaux de poste et accompagne à la réalisation des démarches administratives en ligne dans 370 bureaux labellisés France services. Elle facilite les usages numériques des seniors avec la tablette Ardoiz.



Infos++

Marie-Andrée Marchi, Conseillère numérique

Secteur de Bastia Libecciu

Immeuble le Mantinum, 8 Rue François Vittori

20600 Bastia