CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Vente de crabes vivants pour la pêche au vif : deux magasins Décathlon en Corse visés par une plainte 13/08/2025 Une mostra pour faire rayonner les talents de Ghisoni 13/08/2025 Canicule : en Corse, la qualité de l'air dégradée par une hausse de concentrations d’ozone 13/08/2025  De Calvi à Monaco à la nage : le pari extrême du Suisse Noam Yaron 13/08/2025

Une mostra pour faire rayonner les talents de Ghisoni


VL le Mercredi 13 Août 2025 à 11:10

Peinture, photographie, musique ou danse : la mostra organisée à Ghisoni a rassemblé habitants et passionnés autour de la richesse artistique locale. Un événement qui met en lumière la diversité des talents et renforce le lien entre les Ghisonais, d’ici et d’ailleurs.



Document CNI
Document CNI

À Ghisoni, l’art s’est invité au cœur du village à l’occasion d’une mostra qui a réuni habitants, artistes et amoureux de culture. L’initiative, saluée par tous, a permis de découvrir ou redécouvrir les talents ghisonais, qu’ils vivent encore au village ou aux quatre coins du monde. « Notre village peut nous surprendre un peu plus chaque jour », confie l’un des organisateurs, soulignant la diversité des disciplines représentées. Dans chaque cliché, coup de pinceau, note de musique ou mouvement de danse, l’événement a révélé l’attachement profond des artistes à leur terre d’origine.

Cette rencontre culturelle doit beaucoup à l’implication de Chantal Texier Paoli, à l’origine de l’idée, et au soutien constant du maire Don-Marc Albertini. Partenaires privés, association Anima, municipalité de Ghisonaccia, ainsi que le Syndicat de l’Initiative ont également contribué au succès de cette édition, en apportant aide logistique et moyens matériels.

Un hommage particulier a été adressé à Pierre-Nicolas Michelozzi, pour son travail de communication autour de Ghisoni. Tous ont salué la réussite d’une mostra qui, au-delà de l’exposition, a permis de renforcer le sentiment d’appartenance et de faire rayonner le village bien au-delà de ses montagnes.


Document CNI
Document CNI




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos