Une mostra pour faire rayonner les talents de Ghisoni

À Ghisoni, l’art s’est invité au cœur du village à l’occasion d’une mostra qui a réuni habitants, artistes et amoureux de culture. L’initiative, saluée par tous, a permis de découvrir ou redécouvrir les talents ghisonais, qu’ils vivent encore au village ou aux quatre coins du monde. « Notre village peut nous surprendre un peu plus chaque jour », confie l’un des organisateurs, soulignant la diversité des disciplines représentées. Dans chaque cliché, coup de pinceau, note de musique ou mouvement de danse, l’événement a révélé l’attachement profond des artistes à leur terre d’origine.



Cette rencontre culturelle doit beaucoup à l’implication de Chantal Texier Paoli, à l’origine de l’idée, et au soutien constant du maire Don-Marc Albertini. Partenaires privés, association Anima, municipalité de Ghisonaccia, ainsi que le Syndicat de l’Initiative ont également contribué au succès de cette édition, en apportant aide logistique et moyens matériels.



Un hommage particulier a été adressé à Pierre-Nicolas Michelozzi, pour son travail de communication autour de Ghisoni. Tous ont salué la réussite d’une mostra qui, au-delà de l’exposition, a permis de renforcer le sentiment d’appartenance et de faire rayonner le village bien au-delà de ses montagnes.

