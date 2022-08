"Une journée magique" ce dimanche à Borgo

« Ma journée magique » qui se déroulera cette année dans une douzaine de ville en France, dont Borgo*, a été créée en 2018 à Aix-en-Provence par Juliette Siozac dans le cadre de ses ateliers « MMM », Mes Moments Magiques. Juliette Siozac a découvert le monde du développement personnel à 34 ans, suite à un changement de vie, les fameux 4D : Divorce, Démission, Déménagement, Dépression…. Elle prend alors le temps le temps d’expérimenter toutes sortes de pratiques bien-être, de thérapies douces : naturopathie, kinésiologie, coaching, yoga, respiration, méditation, expression des émotions, gratitude, végétarisme, loi d’attraction, sophro-magnétisme, éducation bienveillante, épigénétique, cercles de parole, décryptage du langage du corps, astrologie créative, pleine conscience, reiki… et en 2015, elle crée intuitivement tout un concept d’ateliers bien-être pour les enfants. Si les ateliers bien-être pour toute la famille constituent le cœur de cette « Journée Magique », d’autres ateliers sont également prévus pour les enfants : jeux, activités créatives, maquillage, coin lecture, sophrologie, langue des signes pour les bébés, animation Montessori… et aussi pour les parents : yoga, Qi Qong, massage, réflexologie… En Corse, cette journée est organisée par Audrey Bouvier, ambassadrice pour la Haute-Corse de « MMM »« Mon Moment Magique offre des ressources bien-être à la fois simples et précieuses pour enchanter notre vie quotidienne » explique Audrey. 39 ans, maman de deux enfants de 15 ans et 5 ans, Audrey Bouvier après un Master de philosophie obtenu à Aix en Provence et une formation SEVE (Frederic Lenoir) est animatrice d’ateliers philo dans les écoles primaires et au centre social de Borgo ainsi qu’à la médiathèque. Elle est aussi praticienne et enseignante REIKI, une technique d’origine japonaise, naturelle, par apposition des mains, qui consiste à rééquilibrer par un apport d’énergie vitale, le corps et l’esprit . «J’ai acquis les connaissances du reiki lors de stages de formation spécifiques depuis 2014. J’ai suivi tous les degrés de formation jusqu’a la maîtrise avec mon enseignant Nita Mocanu avec qui je travaille en partenariat pour mes stages »A Borgo, Audrey Bouvier a créé son cabinet « Terra reiki »** du nom de l’association « Terra Philosophia » fondée en 2021 pour regrouper sous son nom, toute activité bien-être et mieux-être pour les enfants et les adultes. « Mon association se veut humaniste en organisant des événements pour rassembler les personnes, les familles et créer du lien. Grâce à mes formations, je dispose aujourd’hui de toute une boite à outils pour aider l’enfant à grandir en humanité et en sérénité. J’essaie de semer des graines dans les cœurs des enfants et des adultes, des graines de confiance et de conscience pour que l’on puisse grandir tous ensemble en humanité. Cette journée de dimanche souhaite créer du lien, rassembler les familles avant la rentrée scolaire. Ce sera l’occasion de découvrir tous les outils pour cela et aussi de faire le plein d’énergie car c’est une période qui l’exige ».« Le reiki que je pratique est une méthode, une technique énergétique naturelle d'harmonisation et de bien être mise au point au Japon par Mikao Usui Sensei en 1922 » explique Audrey Bouvier. « Le mot Reiki vient dequi signifie « l'univers, l'essence infinie » et, « l’énergie, la force vitale ». Reiki peut ainsi se traduire comme « l’énergie universelle de vie ». Le reiki est une technique d'imposition des mains qui n'est liée àC’est un phénomène énergétique totalement indépendant de nos croyances en tout genre et l'âge, le sexe, la religion, les études ou la profession n'influencent en rien sur son efficacité. C’est une technique à la fois douce et puissante qui intervient à tous les niveaux de l'être: physique, mental, émotionnel et spirituel et permet en toute bienveillance et respect d'apporter calme, sérénité et d'aider à déclencher les processus naturels d'autoguérissons (au sens holistique du terme) de notre corps. Il consiste à apposer les mains sur des points énergétiques spécifiques pour combler les différents besoins ou carences énergétiques du corps. Cette méthode agit sur la totalité de l'être »