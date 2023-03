Une journée de découverte du ball-trap au shooting club de Lecci

On y pratique indifféremment parcours de chasse, compak sporting, fosse américaine, hélices, etc.)



Les 1er et 2 avril, le stand sera grand ouvert à tous, chasseurs ou licenciés.

Au programme de ces deux journées de découverte, un concours en 75 plateaux en parcours de chasse e 1er avril et un concours sur 75 plateaux également le 2 avril en compak sporting.





Deux journées qui marqueront la reprise des activités sur le stand de Lecci, mais elle ne sera en rien comparable avec celles qui se dérouleront au mois de septembre avec un grand prix qui attire tous les ans non seulement les excellents compétiteurs locaux, mais de nombreux tireurs du continent, des champions du monde, d'Europe, de France et des équipes de France, etc.

Un grand prix qui devrait marquer de façon spectaculaire la reconnaissance de la discipline envers un tireur insulaire qui a récolté des dizaines de titres au niveau national et international et dont le nom est également inscrit au palmarès des Jeux olympiques...

Le ball-trap ou « le tir aux pigeons » est une activité de plein air accessible aux alentours 14 ans qui consiste à tirer sur des plateaux d’argile, cibles mouvantes à l’aide d’armes de chasse à canons lisses.Deux fédérations structurent cette activité : la Fédération française de Ball-Trap (FFBT) et la Fédération française de Tir (FFT). Chacune comporte ses propres disciplines. À la FFT, on retrouvera la Fosse olympique, le Double trap et le Skeet olympique. S’ajoutent à cela des disciplines sur cibles à la carabine ou au pistolet à des distances variables, debout ou couché. À la FFBT, on parlera plutôt de Fosse universelle, de Parcours chasse, de DTL (pour Down The Line), d’Hélice et de Compak Sporting.À Lecci, c'est au Shooting club local que l'on pratique la discipline.Le stand ouvert dans les années 90 a été repris en 2018 par Pascal Orsoni et Romain Bouvet.