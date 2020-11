Une infirmière de l'hôpital de Bastia décède de la Covid-19

La Covid-19 a fait sa première victime au sein du personnel de l'hôpital de Bastia. Malheureusement, elle a emporté avec elle Joelle Ferricelli, une mère de famille de 56 ans, infirmière depuis 20 ans dans l'établissement hospitalier bastiais. Joëlle exerçait pendant la crise sanitaire au bloc opératoire ainsi qu'aux endoscopies.La soignante était très appréciée de ses collègues ainsi que des patients pour lesquels elle était d'un grand dévouement. Elle était selon l'établissement hospitalier "une professionnelle reconnue, appréciée et très engagée dans son métier d'infirmière ainsi que dans la vie de l'hôpital."L'infirmière de 56 ans a successivement exercé au sein du service des urgences, de réanimation, du bloc opératoire et endoscopies. Joëlle Ferricelli a également beaucoup œuvré pour les démarches de certification et dans la formation professionnelle des aides-soignantes.Elle était la maman de Victorien, âgé d'une vingtaine d'années.

L'équipe de CNI présente ses sincères condoléances à sa famille, sa maman, sa sœur Clara et son fils Victorien.