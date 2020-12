Une ferme de Biguglia récupère les sapins de Noël pour nourrir ses chèvres

Sur les réseaux sociaux l'annonce a fait effet boule de neige. La "Ferme dondon", située à Biguglia, propose à toutes les personnes possédant un sapin naturel, sans fausse neige de venir le déposer. Il fera ainsi le bonheur des 35 petites chèvres. "Nous avons eu une trentaine d'appels, nous avons été très surpris que les gens se donnent la peine de nous contacter", lance Patrick Meï et sa compagne Line Zirpolo, propriétaires de l'exploitation.Le troupeau de caprins sera heureux de pouvoir brouter sans modération les épines des sapins qui contiennent beaucoup de vitamines et qui sont de très bons vermifuges. "Il n'y a rien de mieux que le sapin pour les chèvres alpines, c'est bourré d'oligo-élèments. Malheureusement en plaine nous n'en avons pas", rajoutent-ils.Et il est fort à parier qu'elles en auront besoin, puisque bon nombre de chèvres mettront bas au mois de février.Patrick et Line se feront un plaisir de vous accueillir accompagnés de vos enfants pour vous faire découvrir la traite, les poules et tous les animaux de leur exploitation située derrière l'hippodrome de Biguglia.Alors au lieu de brûler votre sapin ou de le jeter, pourquoi vous ne feriez pas un tour à la ferme ?Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook en cliquant ici.