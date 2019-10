Une femme de 75 ans grièvement blessée dans un accident à Belgodère

Il était 13 heures ce samedi 12 octobre lorsque les pompiers de Belgodère ont été appelés pour un accident spectaculaire, impliquant un seul véhicule, qui venait de se produire sur leur commune.

A leur arrivée, ils portaient les premiers secours à une personne de sexe féminin, âgée de 75 ans.

Cette dernière souffrait de contusions diverses et de deux graves blessures, avec notamment une main partiellement arrachée et une fracture du bras.

En raison de la gravité des blessures, l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité Civile était demandé alors qu'un Fourgon de Secours Routier de l'Ile-Rousse et le chef de Groupe du Centre de Secours de Calvi rejoignaient sur place le Chef de Centre de Belgodère et l'ambulance.

Les gendarmes de l'Ile-Rousse étaient également alertés, alors que toutes les dispositions étaient prises pour que l'hélicoptère puisse se poser à proximité des lieux de l'accident.

Médicalisée sur place, la victime était ensuite transférée par la voie des airs au service des urgences du Centre Hospitalier de Falconaja.