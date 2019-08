Une équipe cynotechnique en Corse-du-Sud : la belle association entre l’homme et le chien

La jetée du port Tino-Rossi d’Ajaccio a accueilli pompiers, élus et visiteurs pour une démonstration étonnante de la nouvelle équipe cynotechnique. En effet, cela fait deux ans que le service d’incendie et de secours de la Corse du Sud travaille au développement de cette équipe composée de pompiers mais aussi bien sur de chiens spécialement formés notamment pour la recherche de personnes disparues ou sous des décombres.





Le vétérinaire-commandant Aymerick Bénard en a la charge : « Sous l’impulsion du Colonel Maestracci, nous avons monté cette équipe qui comporte aujourd’hui six personnes. Trois chiens sont d’ores et déjà opérationnels et trois autres sont en formation. La technique que nous développons est une technique dite de « quête », à savoir de recherche sur une zone délimitée sur un secteur particulier. Cette technique est complémentaire à d’autres modes de recherche notamment celui utilisé par la gendarmerie qui utilise le pistage. Dans ce deuxième cas les chiens vont partir du dernier point où une victime potentielle a été identifiée et va pister l’odeur en essayant de retracer le parcours de la personne. Ces deux techniques sont des outils qui sont disponibles dans le cadre de recherches ».





Nikita, Inti et Nash sont les trois chiens actuellement opérationnels, leur formation aura duré deux années pour arriver un ce résultat. Ces chiens ont notamment permis de retrouver la personne dernièrement disparue sur le mont Gozzi. Même si malheureusement cette dernière avait déjà perdue la vie, elle a pu être trouvée et restituée à sa famille. Le travail avec les chiens est fastidieux et nécessite beaucoup de patience de la part des formateurs et des maîtres. Les chiens sont entrainés à « jouer » avec un système de récompenses. L’animal n’est donc pas « exploité », l’aspect ludique est privilégié ainsi que le rapport avec son maître.

Les démonstrations ont permis deux sortes d’exercices, un premier « à vue » et un deuxième « hors vue ».

Dans le cas du premier exercice, il s’agit de partir devant le chien en lui montrant sa récompense et d’aller se cacher devant lui. Dans le cas du deuxième, le chien ne voit pas à l’avance ou est la victime. Dans les deux cas, le but est de démontrer que le chien trouve la personne mais ne revient pas vers son maître, il reste sur place en aboyant pour donner l’alerte et patiente jusqu’à son arrivée.





Adjoint au maire, Charly Voglimacci était présent lors de la démonstration. « J’ai soutenu cette initiative et c’est une grande satisfaction de voir que nous avons ce nouvel outil sur notre territoire, souligne ce dernier. L’idée a émané de pompiers propriétaires de chiens qui s’intéressaient particulièrement à cette technique de recherche. Deux ans après le travail d’encadrement et de formation a payé avec une équipe opérationnelle qui va davantage s’étoffer prochainement avec d’autres chiens encore en formation ».