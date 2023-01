Une enquête ouverte à Bastia pour menaces de mort contre le directeur d'Acqua Publica

Des lettres, le directeur général de la régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica , en reçoit tous les jours, mais ce mercredi 25 janvier, le contenu d’un courrier à son domicile n’avait rien d’habituel. L'enveloppe sur laquelle était marqué un B contenait en effet une balle d’arme à feu.



Dans la foulée Bernard Bombardi a déposé plainte et une enquête pour "menace de mort" a été ouverte par le procureur de Bastia, A rnaud Viornery et confiée à la sûreté départementale.



Dénonçant cet acte, le président de la régie des eaux de pays bastiais, Pierre Savelli , apporte son soutien à Bernard Bombardi . " C'est malheureusement des choses que l'on voit de plus en plus souvent et c'est regrettable de s'en prendre à un homme qui essaye de faire avancer l'entreprise qu'il dirige, commente le maire de Bastia qui espère que l'enquête fera toute la lumière sur cette affaire.



Même si aucun lien ne peut être fait à ce stade, un conflit social qui avait conduit à plusieurs jours de grève avait éclaté en décembre dernier à Acqua Publica suite à une procédure disciplinaire lancée à l’encontre d’un délégué syndical.