Une éclipse totale de Lune visible en Corse le 7 septembre

Le dimanche 7 septembre 2025, le ciel offrira aux habitants de Corse un spectacle d’exception : une éclipse totale de Lune, visible en partie depuis l’île. Le phénomène débutera en fin d’après-midi, mais ce n’est qu’au lever de l’astre, peu avant 20 heures, qu’il pourra être observé depuis Ajaccio et Bastia.



Pour l’occasion, le Club ajaccien des amateurs d’astronomie ouvrira les portes de l’observatoire de Vignola dès 19 heures. Le public pourra assister à l’éclipse jusqu’à son terme, aux alentours de 22 heures. Deux télescopes seront installés et des passionnés seront présents pour accompagner les observations et expliquer le déroulement du phénomène. L’entrée est fixée à 5 euros par personne, gratuite pour les moins de 7 ans, sur inscription préalable via www.ajaccioastronomie.com.



Contrairement aux éclipses solaires, aucun matériel particulier n’est nécessaire : « il n’y a aucun danger à regarder une éclipse de Lune, à l’œil nu ou à travers un instrument », rappelle le club. La Lune restera visible tout au long de l’événement et prendra une teinte rouge cuivré, due à la réfraction des rayons du Soleil par l’atmosphère terrestre, un phénomène comparable à celui d’un coucher de Soleil.



En Corse, les conditions d’observation varieront selon la localisation. À Bastia, la Lune se lèvera à 19h47, offrant près d’un quart d’heure d’observation supplémentaire par rapport à Ajaccio, où le relief retarde son apparition à 20h10. L’éclipse sera alors déjà en cours : les observateurs insulaires assisteront à sa deuxième moitié, depuis le maximum, prévu à 20h11, jusqu’à la fin de la totalité à 20h52, puis au retour progressif de l’astre à son éclat habituel vers 21h56.



La soirée sera enrichie par d’autres animations : initiation à la lecture du ciel, repérage des constellations estivales, observation de nébuleuses, amas stellaires et galaxies. Saturne, visible à partir de 21h40, complétera le spectacle, ses anneaux et son satellite Titan étant accessibles à travers les télescopes du club.



Le Club Corse-Constellation, basé à Prunelli-di-Fiumorbu, relayera également l’événement sur la côte orientale.

