Une délégation indonésienne en visite chez les sapeurs-pompiers d'Ajaccio

Après divers contacts avec les autorités locales ces deux derniers jours, la délégation Indonésienne a passé une demi-journée avec les sapeurs-pompiers.



Arrmanatha Christiawan Nasir, ambassadeur d'Indonésie pour la France, Andorre, Monaco et l'UNESCO et Asianto Sinambela, consul général d’Indonésie ont été accueillis ce 10 décembre par Pierre Poli, président du SIS et le colonel Bruno Maestracci, directeur départemental au centre de secours principal d’Ajaccio où la délégation a découvert l'organisation des secours en France dans le but d'échanger de bonnes pratiques en matière de sécurité civile.



L'Indonésie est en effet soumis à de nombreux risques de sécurité civile tels que le risque sismique, volcanique, de tsunami, sans oublier les feux de forêts.



Le poste de commandement mobile et les équipes spécialisées lui ont été présentées (secours nautique, secours montagne, risques technologiques). Divers exercices ont également été présentés, notamment une manoeuvre feux de forêt.



Cette visite a été rendue possible grâce aux liens que le colonel Bruno Maestracci a avec ce pays dans lequel il a oeuvré de longues années, dans le cadre d'un programme de coopération internationale.