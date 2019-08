Une canette de 1985 retrouvée au fond du lac du Capitellu !

Rédigé par C.-V. M le Samedi 10 Août 2019 à 18:11

Les journées d'été sont propices à des loisirs sains. Il en est ainsi qui peuvent grimper jusqu'au Capitellu, plonger et y recueillir une masse insoupçonnée de détritus. Un internaute rapporte sur sa page Facebook qu'il a découvert, outre des déchets habituels allant des sachets plastiques à des bouteilles, une canette de bière, à peine rouillée, datant de 1985 ! 34 ans sous l'eau et sans doute partie pour y rester plus longtemps encore si Vincent Cicculli, un jeune homme de Biguglia, n'avait pas décidé d'aller la récupérer avec les détritus qu'il a l'habitude d'aller récuprérer sur nos plus beaux sites : bravo !

