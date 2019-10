Sampieru ne réagissait pas aux bruits familiers ainsi qu'aux bruits extérieurs de sa vue. Il ne s'émerveillait pas devant un feu d'artifice. Vite, ses parents ont compris qu'il y avait un problème.



Après des mois de questionnement, d'angoisses et d'examens médicaux sur Bastia qui ne se sont pas relevés concluants, c'est à l'hôpital La Timone à Marseille que le verdict est tombé.







Sampieru est atteint de surdité profonde bilatérale, il ne perçoit aucun son ni de l'oreille gauche, ni de l'oreille droite.

Ce diagnostique plonge dans le désespoir les parents du petit. "Quel avenir pour Sampieru, autant sur le plan scolaire que dans ses relations avec l'autre ?"





Mais ce jeune couple ne baisse pas les bras et le 28 aout 2019 il entame un combat pour "donner des oreilles" à cet enfant plein de vie, qui ne demande qu'une chose : entendre et s'exprimer.







Les rendez-vous médicaux à la Timone se succèdent, le projet de la pose d'implants cochléaires - un dispositif comprenant des petites électrodes implantées dans la cochlée qui est une partie de l'oreille interne et qui lui permettront de stimuler son nerf auditif afin de percevoir le son à l'aide d'un récepteur aimanté positionné sur le crâne - se dessine petit mais son cout s’élève à 45000 euros.



Et si l'appareillage sera en partie pris en charge par l'assurance maladie, tous ces va et vient engendrent des frais conséquents auxquels la jeune famille a du mâle à faire face.







Pour cette raison ils ont décidé de lancer une cagnotte en ligne.







« Pour vous résumer, nous devrons nous rendre une à deux fois par mois sur Marseille jusqu'à l'opération qui est prévue en début d'année 2020 pour effectuer tous ces examens médicaux impossibles à réaliser en Corse; mais ça ne s'arrête pas là ! Le suivi post-opératoire est très conséquent aussi : réglages du dispositif une fois par semaine pendant plusieurs semaines, l'assurance de l'appareillage qui oscille entre 200 et 250€...



Des frais élevés que nous ne pourrons certainement pas prendre en charge dans leur totalité. » écrivent les parents sur la page de leetchi.com qui décrit le but de l’initiative.







« Voilà pourquoi nous lançons cette cagnotte et un appel au dons, car nous avons besoin de vous et de votre aide pour nous accompagner dans ce long combat qu'est celui de l'accès et de la découverte de l'audition pour Sampieru mais aussi le droit pour lui de bénéficier d'une vie normale, comme n'importe quel enfant. »