Un yacht italien heurte un rocher au large de l'île de Cavallo

Les 11 personnes qui étaient à bord ont été immédiatement rapatriées sur l’île par une vedette de la gendarmerie nationale. Elles sont saines et sauves.

En plus de la vedette de la gendarmerie nationale, d’autres moyens ont été mobilisés par le CROSS dont une embarcation de la Réserve naturelle de Bonifacio et des moyens privés présents sur les lieux. L’avion de patrouille Falcon 50 de la Marine nationale, en vol au moment des faits, s’est rendu sur place pour constater l’état du navire et l’impact sur l’environnement. Une irisation observée en surface témoigne d’une pollution localisée. Le RIAS (Remorqueur d’Intervention, d’assistance et de sauvetage) Abeille Flandre, au mouillage dans le golfe de Saint-Florent, a appareillé et rejoindra la zone en début de nuit pour surveillance et intervention en cas de besoin.

Enfin, une société privée de remorquage de Bonifacio a déplacé le navire qui pouvait présenter un danger à la navigation en le remorquant vers une zone de mouillage pour investigation de la coque par des plongeurs.