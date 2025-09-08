Un trophée de golf solidaire au Domaine de Sperone au profit de LISA

Créée en 2003, LiSA a pour ambition de mettre sur pied des manifestations sportives. Dans ce cadre, les Lions Clubs organisent des trophées de Golf et sont de fidèles partenaires du financement de la recherche contre les cancers et leucémies des enfants. Quand bien même des résultats très prometteurs ont été obtenus, le combat doit être poursuivi.

Cô té sportif, cette journée, placée sous le signe de la solidarité, a vu le déroulement d'une compétition en scramble à deux, un concours de drive au trou n°14, ainsi qu’un concours de putting sur le green d'entraînement. Pour la petite histoire, le classement Net est revenu au duo composé de Giovanni Santi Laurini et Johan Schwoerer avec une carte à 45, alors que le Brut a couronné les Herbette Edwige et Denis, auteurs d'un total à 35. À noter dans ces classements la belle performance de Marc-Aurèle et Laetitia Simonpietri qui ont terminé à deux reprises sur la deuxième marche du podium.

La remise des prix suivie d’un buffet convivial offert par le restaurant Le Goéland à La Tonnara a mis un terme à ce rendez-vous golfique solidaire sur les greens bonifaciens.

A l'issue de cette manifestation le Lions Club Santa Manza de Porto-Vecchio, a tenu à remercier ses nombreux partenaires les domaines viticoles Clos Canereccia, Granajolo, Petroni , La Punta, les concessionnaires Dettori et Pi etri, ABSOLON XXVI, le parc A Tyroliana, l’esthéticienne Chantal Bagala, Yves Rocher Bastia, et bien d'autres encore.