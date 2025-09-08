CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Bastia : une plaque en hommage à Emmanuel Multedo dévoilée à l’école Gaudin 08/09/2025 ​Volley-Ball - Le GFC Ajaccio s’apprête à faire son retour dans l’élite nationale 08/09/2025 Toujours la même ferveur pour célébrer Notre-Dame de Pancheraccia 08/09/2025 Taxe foncière en Corse : quelles communes augmentent (ou baissent) leurs taux en 2025 ? 08/09/2025

Un trophée de golf solidaire au Domaine de Sperone au profit de LISA


GAP le Lundi 8 Septembre 2025 à 13:21

Ce dimanche 7 septembre, le parcours bonifacien a accueilli un Trophée de Golf organisé au profit de l'association LiSA (Lions Sports Action) engagée aux côtés des enfants atteints de cancers.



Un trophée de golf solidaire au Domaine de Sperone au profit de LISA
Créée en 2003, LiSA  a pour ambition de mettre sur pied des manifestations sportives. Dans ce cadre, les Lions Clubs organisent des trophées de Golf et sont de fidèles partenaires du financement de la recherche contre les cancers et leucémies des enfants. Quand bien même des résultats très prometteurs ont été obtenus, le combat doit être poursuivi.
té sportif,  cette journée, placée sous le signe de la solidarité, a vu le déroulement d'une compétition en scramble à deux, un concours de drive au trou n°14, ainsi qu’un concours de putting sur le green d'entraînement. Pour la petite histoire, le classement Net  est revenu au duo composé de Giovanni Santi Laurini et Johan Schwoerer avec une carte à 45, alors que le Brut a couronné les Herbette Edwige et Denis, auteurs d'un total à 35. À noter dans ces classements la belle performance de Marc-Aurèle et Laetitia Simonpietri qui ont terminé à deux reprises sur la deuxième marche du podium.
La remise des prix suivie d’un buffet convivial offert par le restaurant Le Goéland à La Tonnara a mis un terme à ce rendez-vous golfique solidaire sur les greens bonifaciens.
A l'issue de cette manifestation le Lions Club Santa Manza de Porto-Vecchio, a tenu à remercier ses  nombreux partenaires les domaines viticoles Clos Canereccia, Granajolo, Petroni, La Punta, les concessionnaires Dettori et Pietri, ABSOLON XXVI, le parc A Tyroliana, l’esthéticienne Chantal Bagala, Yves Rocher Bastia, et bien d'autres encore.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos