Un succès pour la 1re nocturne des commerçants du Centre-ville de Calvi

Pour une première, l'Union Commerciale Calvaise peut se féliciter d'avoir organisé ce vendredi soir sa première nocturne.

Pour l'occasion, le boulevard Wilson est également devenu piéton pour l'occasion.

Si cette première démarrait timidement, en revanche, dès 21h30, la foule affluait et profitait des animations en place tout en pouvant faire du shopping.

Au total, pas moins de cinq groupes évoluaient sur le boulevard Wilson devant l'établissement du "Rex", un autre place de la Porteuse d'eau, un rue Joffre et l'autre dans la rue Clemenceau.

Dans le même temps, une loterie était organisée avec deux bons d'achats de 250€ et des lots de différents commerces qui seront tirés au sort dès ce samedi 10 août.

Les bons d'achats seront valables dans les commerces adhérents.

Rappelons qu'une nouvelle nocturne dont nous aurons l'occasion de reparler aura lieu à la fin de ce mois.