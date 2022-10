Un scanner dernière génération au centre hospitalier de Corte-Tattone

"Après deux années de conduite intense de projet, le scanner est enfin installé au centre hospitalier Corte-Tattone, sur un plateau d’imagerie complètement renouvelé." se réjouit la direction de l'hôpital qui dispose désormais d'un appareil aussi performant que ceux des centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia. Ce nouvel équipement, qui a remplacé l'ancien daté du début des années 2000, offre une meilleure qualité d’image, ce qui permettra d’obtenir des diagnostics plus affinés. Pour les patients, le scanner est plus rapide et les doses d’irradiation sont réduites.Ce nouveau scanner, doté d'un poste de commande centralisé donnant de part et d ‘autre sur la nouvelle salle de radiologie et sur la salle de scanner, représente un investissement de 1 380 000 euros euros pour l’hôpital, financé avec le concours de l'Agence Régionale de Santé et le Comité de Massif. Son fonctionnement sera assuré dans le cadre d’une convention public-privé avec le centre de radiologie A Madonuccia d’Ajaccio.L’espace d’accueil et la signalétique ont également été repensés pour mieux identifier les diverses salles d’attente du plateau de consultations et d’imagerie et faciliter l’orientation des usagers au rez de chaussée, en concertation avec les représentants des usagers.Le standard sera aussi reparamétré pour permettre aux patients d’accéder plus facilement à la prise de rendez vous et être redirigés vers le bon interlocuteur.