Un recueil bilingue met à l’honneur les littératures en langues régionales, dont le corse

Du créole au basque en passant par le corse, un recueil de textes de littérature en langues régionales est publié pour la première fois en version bilingue, ont annoncé mercredi les porteurs de ce projet inédit. Intitulé « Florilangues », l’ouvrage rassemble 35 textes issus de 16 domaines linguistiques de métropole et d’Outre-mer, présentés dans leur langue d’origine et traduits en français. Publié par un collectif d’enseignants et de chercheurs, il s’inscrit dans une démarche visant à faire mieux connaître ces littératures encore largement absentes des programmes scolaires.
À l’origine de cette initiative se trouve le collectif « Pour les littératures en langues régionales à l’école », créé en 2022 par des universitaires, des enseignants, des auteurs comme Philippe Pratx et le journaliste de L’Express Michel Feltin-Palas. Depuis sa création, le groupe milite pour que les œuvres écrites en langues régionales trouvent une place dans l’enseignement, aux côtés de la littérature française et des auteurs étrangers traditionnellement étudiés dans les classes. Les textes sélectionnés par le collectif ont ainsi pour ambition « non seulement de modifier le regard sur ces langues longtemps méprisées, mais aussi de les rendre accessibles à tous les jeunes Français ».
« Pourquoi les auteurs étrangers sont-ils enseignés dans les écoles et pas ceux ayant écrit ou écrivant en basque, en corse, en breton ou en créole ? », interrogent les responsables du collectif, parmi lesquels l’experte de l’occitan Marie-Jeanne Verny. Le recueil propose ainsi un corpus représentatif de la diversité linguistique du pays. On y trouve notamment un extrait de « Mirèio », poème en provençal de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en 1904, une chronique en breton de Pierre-Jakez Hélias, « Bugale ar Republik », un court récit en créole martiniquais de Raphaël Confiant, « Bitako-a », ou encore la chanson en picard d’Alexandre Desrousseaux, « Canchon dormoire », plus connue sous le nom de « P’tit Quinquin ».
Parmi ces textes figurent également plusieurs contributions issues de la littérature corse. Trois auteurs majeurs y sont représentés : Jacques Thiers, Jacques Fusina et Lucia Santucci. Leurs écrits apparaissent dans leur version originale accompagnée d’une traduction française, selon le principe retenu pour l’ensemble de l’ouvrage.
Pour le collectif, cette présentation bilingue constitue un moyen d’ouvrir ces œuvres à tous les élèves, y compris ceux qui ne parlent pas les langues concernées. « Notre objectif n’est pas d’enseigner les langues régionales, mais de permettre à tous les élèves de découvrir des œuvres issues des littératures en langues régionales, et pas seulement dans les régions concernées », expliquait ainsi le sociolinguiste Pascal Ottavi, professeur honoraire de l’Université de Corse et membre du collectif, lors de la présentation du projet l’année passée. « L'idée c'est de présenter le texte avec sa traduction en français afin d’ouvrir les élèves à la diversité de la France en son intérieur même. Il ne s'agit pas de substituer ces textes à la littérature française, mais de leur faire une place », ajoutait-il.
Depuis plusieurs années, les membres du collectif dénoncent l’absence quasi totale de ces auteurs dans les programmes scolaires. « On ne voit quasiment jamais apparaître des auteurs en langue régionale », relevait pour sa part Philippe Pratx, qui coordonne l’initiative. Selon lui, cette situation résulte d’une longue marginalisation de ces langues et des cultures qui leur sont associées.
Afin de faire évoluer les choses, le collectif a entrepris de constituer un corpus représentatif de ces littératures. Ce travail a notamment été encouragé par l’écrivain Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l’Académie française, qui a apporté son soutien à la démarche.
L’ouvrage « Florilangues » se veut ainsi une première étape. En rassemblant des textes allant du Moyen Âge à l’époque contemporaine et couvrant différents genres – poésie, prose, théâtre ou essai –, ses auteurs espèrent fournir aux enseignants un outil susceptible d’introduire ces œuvres dans les cours de français et de littérature.
Pour ses initiateurs, l’enjeu dépasse la seule reconnaissance de ces langues. Il s’agit en effet aussi de faire découvrir aux élèves un pan entier du patrimoine littéraire français encore largement méconnu, dont la littérature corse constitue l’une des composantes.
