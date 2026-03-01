Un recueil bilingue met à l’honneur les littératures en langues régionales, dont le corse

MP avec AFP le Samedi 7 Mars 2026 à 20:26

Publié par un collectif d’enseignants et de chercheurs, l’ouvrage Florilangues rassemble pour la première fois 35 textes issus de 16 langues régionales de métropole et d’Outre-mer, présentés dans leur version originale et traduits en français. Parmi eux figurent plusieurs extraits d’auteurs majeurs de la littérature corse, dans une démarche visant à faire découvrir ces œuvres encore largement absentes des programmes scolaires.