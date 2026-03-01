Bastia : le Carnaval fait son retour dimanche

U Carnavale hè di ritornu in Bastia ! » Le rendez-vous festif revient dimanche 8 mars dans le centre-ville. Enfants, familles, jeunes et moins jeunes sont invités à participer à cette grande fête populaire qui, chaque année, rassemble de nombreux Bastiais.
Pour l’édition 2026, le Carnaval propose un univers inspiré de la nature, de l’esprit des forêts et des astres. L’événement entend mêler imagination, créativité et convivialité dans les rues de la ville.
La journée débutera à 10 heures avec l’ouverture du Village des enfants sur la place Saint-Nicolas. Les plus jeunes pourront profiter d’ateliers de maquillage, de coloriage, d’activités créatives et de différentes animations.
Cet espace festif, conçu pour les familles, restera ouvert jusqu’à 15h30 afin de permettre aux enfants et à leurs parents de participer aux activités dans une ambiance conviviale.
Un grand défilé dans les rues de la ville
Le moment fort de la journée aura lieu à partir de 14h30, avec le départ du grand défilé carnavalesque devant le Palais de Justice.
Chars, groupes costumés et artistes défileront dans les rues de Bastia au rythme de la musique. Costumes et personnages fantastiques accompagneront ce cortège qui traversera le centre-ville devant les spectateurs.
Bon à savoir
Des transports facilités pour accéder à la fête
Plusieurs partenaires institutionnels - la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), les Chemins de fer de la Corse (CFC) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) devenue ECPI - participent à l’organisation de l’événement afin de faciliter l’accès au centre-ville.
En bus
Le réseau de bus de la CAB sera gratuit de 12 à 19 heures ce dimanche 8 mars sur les lignes A, B, C et 2. En raison du passage du cortège, certaines lignes seront modifiées :
- la ligne B (Liceu di Montesoru-Toga) sera déviée au niveau des pompiers vers le tunnel pour rejoindre le terminus de Toga ;
- la ligne 2 (Ospedale di Falcunaghja-Gara di Bastia) pourra être perturbée au niveau du Palais de justice au moment du départ du défilé. En train
Le train sera également gratuit pour rejoindre le centre-ville de Bastia pour toutes les personnes déguisées.
En voiture
Le parking de la CCI sera accessible gratuitement, tout comme le parking de la Gara di u Fangu, gratuit le dimanche.
Circulation et stationnement réglementés
Dans le cadre de l’événement, un arrêté municipal sera en vigueur du vendredi 6 mars 2026 à 7 heures au dimanche 8 mars à 20 heures.
Le stationnement sera interdit dans plusieurs rues du centre-ville, notamment :
- l’allée du 173e RI (30 places),
- le boulevard Paoli, au niveau du collège Simon-Vinciguerra et des arrêts de bus le 8 mars de 8h à 20h,
- la rue du Général Abbatucci,
- la rue du Conventionnel Salicetti.
