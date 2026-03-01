Bastia : le Carnaval fait son retour dimanche

Des transports facilités pour accéder à la fête

Plusieurs partenaires institutionnels - la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), les Chemins de fer de la Corse (CFC) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) devenue ECPI - participent à l’organisation de l’événement afin de faciliter l’accès au centre-ville.

En bus

Le réseau de bus de la CAB sera gratuit de 12 à 19 heures ce dimanche 8 mars sur les lignes A, B, C et 2. En raison du passage du cortège, certaines lignes seront modifiées :

- la ligne B (Liceu di Montesoru-Toga) sera déviée au niveau des pompiers vers le tunnel pour rejoindre le terminus de Toga ;

- la ligne 2 (Ospedale di Falcunaghja-Gara di Bastia) pourra être perturbée au niveau du Palais de justice au moment du départ du défilé. En train

Le train sera également gratuit pour rejoindre le centre-ville de Bastia pour toutes les personnes déguisées.

En voiture

Le parking de la CCI sera accessible gratuitement, tout comme le parking de la Gara di u Fangu, gratuit le dimanche.



Circulation et stationnement réglementés

Dans le cadre de l’événement, un arrêté municipal sera en vigueur du vendredi 6 mars 2026 à 7 heures au dimanche 8 mars à 20 heures.

Le stationnement sera interdit dans plusieurs rues du centre-ville, notamment :

- l’allée du 173e RI (30 places),

- le boulevard Paoli, au niveau du collège Simon-Vinciguerra et des arrêts de bus le 8 mars de 8h à 20h,

- la rue du Général Abbatucci,

- la rue du Conventionnel Salicetti.