Pour le SC Bastia après Pau : un point qui peut valoir cher !

« Un point qui peut valoir cher ! » Pourtant peu coutumier des commentaires sur les mathématiques du football, Reginald Ray, le coach bastiais, a conscience de l’importance de ce match nul (2-2) ramené de Pau par ses joueurs à la dernière minute avec un but de Christophe Vincent. Le Sporting est certes toujours dernier de Ligue 2 avec 19 points, mais le match nul de Laval et la défaite d’Amiens replacent les Bastiais à seulement quatre unités de la place de barragiste.



L’espoir est théoriquement toujours permis pour les Bastiais, surtout si la bonne dynamique s’amplifie. Le Sporting reste sur quatre matchs nuls en cinq rencontres, contre trois défaites, une victoire et un nul pour Amiens. Autrement dit, quatre points pris de chaque côté, et un écart qui s’est même réduit entre les deux équipes. « On reprend un point sur le barragiste, c’est un point qui peut valoir cher. » a précisé Reginald Ray.



Si l’avantage est toujours en faveur des Picards, les Bastiais devront appuyer sur l’accélérateur dans cette dernière ligne droite qui ne compte plus que huit matchs. Le coach bastiais est forcément ravi du point ramené de Pau : « C’est une juste récompense de notre match, même s’il a été mal entamé. Je pense qu’à la mi-temps, on peut être devant. On prend un second but, un très beau but sur une erreur de notre part. On ne doit pas perdre le ballon à ce moment-là, dans cette situation. »



Pour l’entraîneur bastiais, la fierté vient surtout de ce qu’a montré son équipe sur le terrain : « On a su pousser en seconde mi-temps, avec ces changements d’hommes et tactiques. On est revenus deux fois au score, c’est la première fois cette année. »



En terre pyrénéenne, l’obligation était de se racheter : « On sortait d’un match où l’on s’est pris un but rapidement. On sait qu’il peut se passer des choses dans un match. Mais on a su rester sur le bon fil conducteur, à l’inverse de la semaine dernière. Et puis revenir dans le match, se créer des occasions et égaliser. »



Prochain match pour les Bastiais : vendredi 13 mars à Furiani face à Boulogne pour la 27ᵉ journée de Ligue 2. Objectif pour le coach : la victoire devant les supporters. Et pourquoi pas revenir au tocca à tocca avec Amiens, pour jouer une finale serrée.



