Municipales - Guy Armanet, maire de Santa-Maria-di-Lota : « Il est dans mon devoir de préparer les jeunes à demain »

Vous êtes maire de Santa-Maria-di-Lota depuis 2008. Pourquoi avez-vous décidé d’être de nouveau candidat ?



J’ai envie de dire que ça fait partie des choses qui ne se décident pas forcément, mais qui suivent un chemin qui s'est construit au fil des mandatures, et qui se construit aussi avec le changement assez important des participants, puisque nous avons renouvelé la liste à près de 40 %. C’est une volonté d'accompagner, une volonté de travailler aussi sur la suite, et sur ce qu'il en adviendra une fois qu'on aura ensemble pris la décision de transmettre le flambeau. Même si j'ai envie de dire qu'on peut avoir des candidats potentiels, ce sont quand même les électeurs qui trancheront in fine, donc on ne peut se prévaloir de rien, mais je pense qu'il est dans mon devoir de préparer les jeunes à demain.





Comment avez-vous composé votre liste ?



C'est une liste plurielle avec beaucoup de gens qui ont Santa-Maria-di-Lota à cœur et qui ont envie de poursuivre l'aventure que nous avons démarrée en 2008.





Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature ?



Lorsque je regarde les différentes prises de position par les différents candidats sur les autres communes, je me dis que le bilan est quand même assez conséquent, puisque nous avons un PLU en ordre de marche, nous avons adopté la loi Le Meur, nous avons réalisé pendant le mandat un nouveau groupe scolaire, une maison des associations, un pôle santé en termes de grands projets, ensuite, pour les enfants, une classe passerelle, la crèche, qui est un grand succès au même titre que la classe passerelle, nous avons constitué un ALSH, nous avons rénové quasiment tous les jeux pour la petite enfance sur la commune. Si je vais un pas plus loin, en termes de sécurité, la vidéosurveillance est un de nos piliers, que nous avons déployé avec 40 caméras installées sur la commune, l’adressage vient de se terminer, le parking municipal est modernisé, nous avons ajouté la pose de ralentisseurs et créé un poste de secours pour l'été. En termes d'animation, je crois qu'on est riche de diversité, puisque ça va du feu de la Saint-Jean aux apéros de la Tour en passant par les différents bals dans les différents hameaux, les concerts, les feux d’artifices du 15 août, la procession, je crois qu'on a essayé de répondre aux engagements que l'on avait pris la fois précédente. Et en termes d'écologie, on a les bornes de recharge pour les véhicules électriques, une rénovation de l’éclairage public importante, une réduction de consommation de plus de 220 000 kW, qui ont fait faire une économie à la commune de 75 000 euros, ce n’est pas neutre et c'était nécessaire de le faire, les berges du Poggiolo sont en phase de finalisation, les véhicules électriques pour les agents municipaux, les ancrages éco-consuls pour le balisage marin. Si on va un peu plus loin sur la solidarité, le partage, l’entraide, je crois que le CCAS continue d'être à pied d'œuvre après le Covid, les aides alimentaires, le club du troisième âge, Praticalingua et un marché de commerçants. Je crois que ça a été une mandature extrêmement bien remplie, avec des projets structurants et des projets aussi qui participent au bien-vivre sur la commune de Santa-Maria-di-Lota ont été accomplis.





Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?



On arrive avec des axes forts et prioritaires. Le premier sera de donner la possibilité aux jeunes de se loger chez eux, la commune a dans les cartons un projet qui devrait démarrer rapidement qui consiste à réaliser 12 logements communaux afin d'essayer de réintégrer les jeunes dans le village, et les jeunes avec des enfants en priorité, avec comme objectif bien sûr, et en ligne de mire, notre groupe scolaire flambant neuf que nous avons réalisé. Le deuxième pilier, on a encore quelques travaux à faire sur le patrimoine, l'église de Mandriale et la chapelle du Mont Carmel sous la tour, la réhabilitation du périmètre de la tour, la partie environnementale où on ambitionne à l'ancienne carrière de Miomo de réaliser un arboretum, au même titre qu'une collecte et un broyage de végétaux in situ réalisé par les agents de la commune pour le confort et le bien-être de nos habitants, et la toiture de l'école en photovoltaïque. Nous ne savions pas et nous avons eu la grande surprise de voir que pendant les vacances du mois de février, l'entreprise a réalisé les travaux et nous allons être équipés d’une belle couverture de panneaux photovoltaïques qui rapporteront de l'argent bien sûr à la commune et qui rendront le bâtiment neutre énergétiquement. Nous avons un quatrième grand projet qui nous semble clé, c'est d'essayer de créer un cœur de village. À Santa-Maria-di-Lota, on vit sur la RD 80 et on aimerait bien qu'à l'ancienne école, on puisse réaliser un centre village avec un stationnement en sous-sol, les commerces au rez-de-chaussée et les logements au R+1. On veut que cette zone-là reste une zone pédestre qui pourra s'alimenter par le centre village, par le parking et qui permettrait effectivement de décentraliser un peu le secteur qui est la RD 80 en général.





Quelle sera votre priorité ?



La priorité sera les logements communaux et la mise en place de la loi Le Meur avec une régulation des Airbnb qui rendront probablement des logements à l'année et qui permettront peut-être aux jeunes de trouver à se loger plus confortablement sur la commune.

