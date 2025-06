« Un projet de territoire » : La Communauté d’agglomération de Bastia présente son bilan de mandature

C’est depuis les tribunes du stade Armand-Cesari, à Furiani, que Louis Pozzo di Borgo et son équipe ont choisi de présenter, ce lundi 17 juin, le bilan de leur mandature à la tête de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB). Un lieu hautement symbolique pour un mandat qu’ils qualifient de « collectif » et « structurant » pour le territoire. « Il faut d'abord se remémorer collectivement les engagements que nous avions pris lors de notre accession aux responsabilités le 10 juillet 2020 à Bastia », a lancé en introduction Louis Pozzo di Borgo. « Nous avons pris ces engagements face aux maires et aux élus pour imaginer un projet de territoire, mais aussi changer l’image de la CAB auprès de tous les partenaires institutionnels, mais surtout auprès des femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire. »



Le président a tenu à inscrire ce bilan dans une logique de gouvernance collective. « Le bilan que nous allons vous présenter aujourd’hui est celui d’un collectif. Aujourd’hui, il n’y aura pas de “je” mais simplement un grand “nous”. Il n’appartient pas à un seul homme, mais bien à ce collectif dont nous avons tant rêvé. » Une manière d’affirmer une rupture avec le fonctionnement passé de l’intercommunalité : « Nous ne sommes plus un groupement de communes, mais nous sommes des institutions. La confiance a été rétablie et nous avons compris collectivement que nous devions avancer ensemble sur certains dossiers et sur certains points. »





Des infrastructures sportives et transports repensés

Sur le plan du dynamisme, la CAB revendique un effort particulier en direction du sport. “La CAB est la seule intercommunalité à avoir la compétence sportive, et ce n'est pas rien en termes de coûts et d'investissements. Nulle part ailleurs en Corse vous ne trouverez une communauté d'agglomération ou une communauté de communes avec cette compétence. C’est un choix et nous l’assumons”, a souligné Louis Pozzo di Borgo. Ce choix s’est concrétisé par plusieurs projets structurants : rénovation du Cosec Pepito Ferretti (2,3 millions d’euros), du Spaziu Roger Poggi (1,1 million) et du complexe A Rinella (4,4 millions). Le chantier emblématique reste celui du stade Armand-Cesari, pour lequel 18,5 millions d’euros ont été engagés, notamment pour la pose d’une nouvelle couverture. « C’est un peu la cerise sur le gâteau », a confié le président.



En matière de transports, la CAB met en avant une réorganisation complète de son réseau via deux délégations de service public. « Nous transportons deux millions de passagers chaque année, dont 80 % bénéficient de la gratuité totale ou de tarifs très avantageux », a précisé Louis Pozzo di Borgo. « Nous avons touché notre cœur de cible, puisque les personnes qui ont besoin de mobilité peuvent voyager sur le territoire gratuitement. » Aujourd’hui, le réseau compte 18 lignes, 50 abribus installés et 1,5 million de kilomètres parcourus chaque année. La CAB annonce par ailleurs un plan d’investissement de 10 millions d’euros d’ici 2031 pour renouveler sa flotte, moderniser les arrêts et créer des voies réservées.





Avvià, moteur d’une nouvelle dynamique économique

Sur le front économique, la CAB a lancé la marque Avvià, pensée comme un outil de soutien aux entreprises locales. “Pendant cette mandature, la CAB a remis l’économie au centre de ses priorités, notamment avec le domaine de l’entreprise et des services”, a déclaré Serge Linale, vice-président chargé du développement économique, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. “Elle a repris son rôle de leader aux côtés des commerçants, des artisans et des partenaires institutionnels.”

Un engagement qui s’est concrétisé avec le lancement de la marque Avvià, “pour dynamiser le tissu”. La structure s’appuie sur les 2 000 m² rénovés du port de Toga, pour un montant de 4,7 millions d’euros, où sont organisés ateliers, incubations et rencontres professionnelles. « Près de 900 événements y ont été accueillis », a précisé Serge Linale. À cela s’ajoutent 200 000 euros d’aides directes versées aux commerçants et 130 000 euros de soutien annuel à l’événementiel local.





La Cité Aurore au cœur d’un projet de renouvellement

La solidarité, troisième axe revendiqué, s’est traduite notamment par l’engagement de la CAB dans la rénovation de la Cité Aurore à Bastia, dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). “Sur le site, il va y avoir 100 logements déconstruits pour que d’autres soient construits”, a rappelé Pierre Savelli, maire de Bastia et vice-président chargé de l’équilibre social de l’habitat. La CAB participera à hauteur de 3,9 millions d’euros, en partenariat avec la ville de Bastia, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), et la Collectivité de Corse. L'objectif est de permettre à ce site de bénéficier de tous les services de la ville, comme les transports, la gestion des déchets ou l’accompagnement social. “Aujourd’hui, ils sont repliés dans un espace qui vit mal et où il y a beaucoup de précarité. Tout le travail que nous sommes en train de mener avec l'Office public de l'habitat de Corse va permettre de transformer cet endroit avec l'arrivée de nouveaux publics, comme des familles avec des enfants, mais aussi d'accompagner les personnes âgées qui sont arrivées dans ce quartier à l'époque de sa construction dans les années 60-70. Nous allons pouvoir leur apporter un accompagnement pour qu'ils puissent finir leur vie dans ce quartier, dans de meilleures conditions, avec une qualité de vie meilleure”, a déclaré Emmanuelle de Gentili, vice-présidente chargée de l'inclusion et la citoyenneté.





Une gestion des déchets modernisée

Sur le volet de la responsabilité environnementale, la CAB affirme avoir repensé son dispositif de collecte des déchets. “Nous avons modernisé l'ensemble des tournées, ainsi que notre flotte de véhicules. Aujourd’hui, la collecte représente 130 tournées hebdomadaires, 12 000 bacs collectés, dont 4 000 collectés par jour, et 300 bornes de tri. Nous menons également des actions pédagogiques de communication et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire”, a indiqué Jean-Charles Leonardi, vice-président chargé de la collecte et du traitement des déchets.



En conclusion, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, a salué le travail conduit par la CAB : « Elle est aujourd’hui porteuse d’une vision et d’un projet collectif. » Pour Louis Pozzo di Borgo, le message est clair : « Les enjeux de la CAB, c’est de continuer à avoir un territoire très solidaire. On a des populations en souffrance, et il va falloir de la solidarité, mais aussi beaucoup d'inventivité et de l’imagination. [...] Quoi qu’il se passe aux prochaines échéances électorales, je crois que la CAB est positionnée comme un acteur majeur, reconnu par ses pairs, et ça, c’est notre plus belle victoire. »