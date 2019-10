Un plaisancier fait un don à titre posthume à la station SNSM de Calvi-Balagne

Paul Allard, président de la station Calvi-Balagne de la SNSM a réuni quelques membres d'équipage devant la vedette de la station Calvi-Balagne SNS 062 " Marius Oliver i" pour une petite manifestation de reconnaissance envers M. Hofmann, plaisancier calvais chevronné, décédé depuis peu et qui, a titre posthume, a souhaité faire un don à nos sauveteurs de la mer.

" Nous sommes réunis ce jour pour honorer la mémoire de M. Hofmann, décédé depuis peu, qui a exprimé sa volonté de contribuer à aider la Station SNSM Calvi-Balagne par un don posthume de 865€, ce qui représente pour nous une somme importante. Grand navigateur, M. Hofmann a participé à la Transat de l'Europe aux Caraïbes, puis en 2000 à une régate de vieux gréements, sans oublier qu'il est à l'origine de la création d'un club dans sa région. Il avait pour habitude de dire: " L'effort est intense mais la bonne entente est essentielle. Par son soutien il perpétue la tradition de solidarité des marins et, son souvenir est dans nos pensées et dans nos coeurs" devait préciser le président Allard.

Et de poursuivre.

" Nous nous associons à sa générosité et nous nous permettons de rappeler que nos donateurs privés représentent 80% de notre budget de fonctionnement. L'État, mais aussi les mairies assurent les 20% restant.Sur notre littoral important qui va de de l'Acciola à Punta Rossa, ce sont les mairies de Calvi, L'Ile-Rousse, Lumio, Algajola et Cassano qui nous soutiennent régulièrement.

En ce qui concerne la municipalité de Calvi, en plus de sa subvention annuelle, elle nous aide tout au long de l'année par l'attribution de deux places gratuites au port, trois structures de type provisoire pour nos bureaux installés au port de plaisance et assure la mise à disposition de matériel et emplacements pour nos manifestations.

Toutes les mairies sollicitées n'ont pu techniquement nous inscrire à leur Budget 2019, nous sommes convaincus qu'elle le ne manqueront pas de le faire pour 2020 car rappelons-le, nous sommes tous bénévoles et notre station ne peut vivre qu'au travers de ses donateurs. Sans vous, sans vos dons, nos bénévoles ne pourraient remplir leur mission d'utilité publique, telle la maintenance et la gestion de la station ainsi que nos actions, de prévention, de formation et de sauvetage. La corse, de par son insularité est directement confrontée aux forces de la mer et par voie de conséquence, nos amis, nos familles peuvent un jour faire appel à la SNSM dont le devoir est de secourir sans distinction".

Et de conclure:

" C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la volonté de M. Hofmann et de sa famille de perpétuer notre esprit de solidarité. Nous les remercions très chaleureusement"