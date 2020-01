Un petit déjeuner en compagnie des flamants roses, ça vous tente ?

Laissez-vous surprendre par un réveil en douceur pour célébrer les Journées Mondiales des Zones Humides et découvrir la richesse écologique de la réserve naturelle de Biguglia.

Ce dimanche 2 février flamants roses et d'autres oiseaux d’eau hivernants seront sous les projecteurs pour mieux comprendre l'importance de préserver ces zones humides.



Organisé dans le cadre des Sorties Nature du CEN Corse, co-financées par l’OEC, la DREAL Corse et le CEN Corse, cette journée est ouverte à tout le monde, il suffit de réserver auprès du Cen Corse au 04 95 32 71 63, places limitées.