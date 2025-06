Un nouvel hélicoptère pour la sécurité civile de Haute-Corse

Pour les équipes de la sécurité civile, ce nouvel hélicoptère représente une véritable révolution. Le Dragon 2B dispose désormais de 30 % de puissance en plus par rapport à son prédécesseur, un gain significatif qui permet d’assurer des missions plus sûres, notamment dans les conditions météorologiques les plus complexes. Fabrice Maillet, pilote au sein de la sécurité civile, explique que cette amélioration change tout, surtout dans le relief corse. “En montagne, quand il fait très chaud, l’air est moins porteur, le moteur est moins performant, et les pales demandent plus de puissance. Avec ce gain de puissance, on augmente considérablement notre marge de sécurité sur les opérations.”



Cette nouveauté s’accompagne également d’une adaptation dans la manière de travailler, notamment en ce qui concerne le treuil. Si le câble reste d’une longueur de 90 mètres, comme sur certains modèles précédents, c’est désormais à une hauteur plus importante qu’auront lieu les opérations de treuillage. “Avec 30 % de puissance supplémentaire, le souffle sera plus important sous l’hélicoptère, c’est pourquoi on va devoir travailler plus haut, pour éviter de mettre en danger nos secouristes et les victimes”, précise Fabrice Maillet. “En montagne, on peut faire partir des pierres qui sont en équilibre et blesser nos secouristes. Dorénavant, la majeure partie de nos opérations va être réalisée à 90 mètres, plutôt qu'à 60 mètres comme on le faisait auparavant”, indique Régis Delaremanichere, mécanicien opérateur de bord.