Un nouvel hélicoptère « Dragon 2A » pour la Sécurité Civile en Corse du Sud

Le nouveau modèle de "Dragon 2A" est plus puissant de 30% que son prédécesseur (Photos : Paule Santoni)
« L’absence momentanée de l’hélicoptère n’est pas un hasard : il est déjà en mission. C’est, au fond, la plus belle preuve de son utilité et de la raison d’être de nos services », annonce Eric Jalon, le préfet de Corse, pour justifier l’absence du nouvel hélicoptère HD 145 D3 lors de sa présentation officielle à la base de la Sécurité Civile d’Ajaccio, ce mercredi après-midi. « Être une île est à la fois un privilège et un défi. Un privilège, parce que la Corse est un territoire exceptionnel. Mais aussi un défi, car intervenir rapidement sur tout le territoire demande une capacité d’adaptation permanente. Il faut pouvoir s’affranchir des contraintes de la route, s’adapter aux milieux les plus variés — littoral, montagne, zones isolées — et répondre en temps réel aux urgences, parfois dans des conditions extrêmes », ajoute le préfet de Corse. C’est ce que permettra de faire encore plus efficacement ce nouveau modèle, plus puissant de 30% que l’ancien, qui arrivera finalement, quelques minutes plus tard sur le tarmac de sa base ajaccienne.« Plus de marge de manœuvres et des nouvelles missions possibles »
A peine arrivé, quelques mois après celui destiné à la Haute-Corse, ce nouveau « Dragon 20 » fait, en effet, déjà la fierté des autorités préfectorales et des équipes de la sécurité civile, comme pour le Lieutenant Vincent Tenoux, responsable de la base d’hélicoptère de la Sécurité Civile d’Ajaccio : « Les principales missions seront les mêmes. Mais, il dispose de caractéristiques physiques et techniques qui permettront d’aller plus loin ». Construit par Airbus, ce nouvel hélicoptère affiche une longueur de plus de dix mètres et un poids de 3 800 kg : « On aura plus de marge de manœuvre. On pourra faire de nouvelles missions, comme par exemple, le treuillage naufragé de nuit dans l’eau car il dispose d’un 4e axe qui permet de tenir le vol en stationnaire automatique au-dessus de l’eau ». Un nouvel appareil qui a nécessité une longue période de formation pour les quatre pilotes et les quatre mécaniciens de la base d'Ajaccio, durant plusieurs mois entre Nîmes et l'Allemagne.
La base d’Ajaccio dans le top 3 des plus actives de France
Avec près de 900 heures de vol par an, la base d’Ajaccio fait aujourd’hui partie des plus actives de France, parmi les trois premières du réseau national. Pour Delphine Grail-Dumas, cheffe du groupement des moyens aériens à la direction générale de la Sécurité Civile, « l’arrivée de ce nouvel appareil marque une étape importante pour la Sécurité civile en Corse. En 2025, c’est un véritable tournant qui s’opère dans l’histoire du secours aérien sur l’île : désormais, que ce soit en Haute-Corse ou ici, en Corse-du-Sud, le territoire bénéficiera d’une couverture renforcée, au profit de la sécurité de tous — celle de nos concitoyens, de nos équipages et de nos partenaires ». Ce nouveau « Dragon 2A » interviendra prioritairement sur les missions de secours en montagne et en milieu difficile. Avec le Choucas de la Gendarmerie nationale, la Corse dispose de trois hélicoptères pour les secours mais « un 4eme destiné aux transports interhospitaliers est à l’étude », a annoncé la cheffe de groupement à la DSGCGC.
Grâce à la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, ce sont aujourd’hui 42 nouveaux moyens aériens qui ont été déployés au niveau national pour remplacer les appareils de génération précédente et maintenir ainsi un meilleur niveau d’efficacité et de sécurité.
-
Corbara : des habitations légères de loisir et un bateau détruits par un incendie
-
Borgo : une enquête pour meurtre ouverte après la découverte d'un corps
-
25e Tour de Corse Historique - Bertrand Fassio en leader à Ajaccio
-
30e Tour de Corse à la Voile - Sidney Gavignet: " La Corse c'est juste magnifique"
-
Claude Lelouch, invité d’honneur de Arte Mare : « J'ai eu la chance de faire le tour de la Corse en bateau et je n’ai rien vu de plus beau»