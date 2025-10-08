Un nouvel hélicoptère « Dragon 2A » pour la Sécurité Civile en Corse du Sud

« L’absence momentanée de l’hélicoptère n’est pas un hasard : il est déjà en mission. C’est, au fond, la plus belle preuve de son utilité et de la raison d’être de nos services », annonce Eric Jalon, le préfet de Corse, pour justifier l’absence du nouvel hélicoptère HD 145 D3 lors de sa présentation officielle à la base de la Sécurité Civile d’Ajaccio, ce mercredi après-midi. « Être une île est à la fois un privilège et un défi. Un privilège, parce que la Corse est un territoire exceptionnel. Mais aussi un défi, car intervenir rapidement sur tout le territoire demande une capacité d’adaptation permanente. Il faut pouvoir s’affranchir des contraintes de la route, s’adapter aux milieux les plus variés — littoral, montagne, zones isolées — et répondre en temps réel aux urgences, parfois dans des conditions extrêmes », ajoute le préfet de Corse. C’est ce que permettra de faire encore plus efficacement ce nouveau modèle, plus puissant de 30% que l’ancien, qui arrivera finalement, quelques minutes plus tard sur le tarmac de sa base ajaccienne.



A peine arrivé, quelques mois après celui destiné à la Haute-Corse, ce nouveau « Dragon 20 » fait, en effet, déjà la fierté des autorités préfectorales et des équipes de la sécurité civile, comme pour le Lieutenant Vincent Tenoux, responsable de la base d’hélicoptère de la Sécurité Civile d’Ajaccio : « Les principales missions seront les mêmes. Mais, il dispose de caractéristiques physiques et techniques qui permettront d’aller plus loin ». Construit par Airbus, ce nouvel hélicoptère affiche une longueur de plus de dix mètres et un poids de 3 800 kg : « On aura plus de marge de manœuvre. On pourra faire de nouvelles missions, comme par exemple, le treuillage naufragé de nuit dans l’eau car il dispose d’un 4e axe qui permet de tenir le vol en stationnaire automatique au-dessus de l’eau ». Un nouvel appareil qui a nécessité une longue période de formation pour les quatre pilotes et les quatre mécaniciens de la base d'Ajaccio, durant plusieurs mois entre Nîmes et l'Allemagne.