Un nouveau projet social de territoire dans le Pays Ajaccien

Après donc plusieurs mois de concertation entre les différents acteurs, des axes ont été définis au sien de cette convention qui pourra être enrichie par la suite. Ils concernent notamment une meilleure accessibilité de l’offre et un soutien concret aux communes et aux SIVOM dans le portage d’initiatives nouvelles dont les familles ont besoin . Autre point important l’amélioration de l'accueil des enfants grâce à ugmentation de la capacité d’accueil de la crèche d’Afa, la création de 2 micro crèches sur la Commune d’Alata et d'une crèche d’entreprise d'une vingtaine de places à destination des agents hospitaliers.

La salle du conseil communautaire de la CAPA accueillait ce vendredi 4 novembre la signature de la Convention Territoriale Globale. En effet, depuis 2020, la CAF ne renouvelle pas les Contrats enfance jeunesse, qui sont ainsi remplacés par les Conventions Territoriales Globales (CTG), signées à l’échelle d’un territoire, et non d’une commune, pour une durée de 4 ans.Concrètement, cette convention permettra d’élaborer et de mettre en oeuvre un projet social de territoire partagé afin de promouvoir une offre de service globale, et d'impulser une politique de développement local et favoriser des actions innovantes pour une politique sociale de proximité.Un partenariat très attendu par la CAPA qui a l'objectif de se positionner comme un coordinateur des différentes dynamiques concernant l’enfance et la jeunesse sur son territoire avec pour commencer l’étendue de l’offre d’accueil en Pays Ajaccien, "travailler avec la CAF à une meilleure accessibilité de l’offre, soutenir le communes et le SIVOM dans le portage d’initiatives nouvelles dont les familles ont besoin" souligne l'institution dans un communiqué.