Un nageur gravement blessé aux jambes par un bateau à Saint-Cyprien

L'alerte a été aussitôt donnée Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée (Cross Med en Corse) qui a Immédiatement engagé et coordonné d'importants moyens de sauvetage.

La vedette Jean-Bessière de la capitainerie de Porto-Vecchio, un véhicule médicalisé du SAMU 2A et l’hélicoptère de la Gendarmerie nationale, étaient engagés sur place.

Après une première prise en charge médicale par les équipes médicales du Samu de Corse-du-Sud, le nageur, gravement blessé aux jambes, a été évacué par l’hélicoptère de la Gendarmerie nationale vers l’hôpital d’Ajaccio pour une prise médicale plus complète.





Conseils de prudence

Sans présumer des circonstances qui ont conduit à déclencher cette opérations - une seconde a été menée à Port-Cros -, la préfecture maritime de la Méditerranée rappelle dans un communiqué quelques conseils pour pratiquer une activité en mer dans les meilleures conditions de sécurité :

- respecter les zones de pratiques inhérentes à chaque activité en mer et dûment matérialisées en frange côtière ;

- faire preuve de vigilance et adopter une navigation prudente en bande littorale pour pouvoir réagir et prévenir tout incident en zone de forte fréquentation ;

- toujours disposer d'un moyen de communication en état de fonctionner pour contacter le CROSS en cas de situation d'urgence en mer : 196 par téléphone ou canal 16 de la VHF