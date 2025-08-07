CorseNetInfos
VL le Jeudi 7 Août 2025 à 12:34

Un accident mortel s’est produit mercredi 6 août en fin de journée sur la D468, à la sortie de Pinarello. Un motard âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après une collision frontale. Les gendarmes recherchent des témoins.



Un motard décède dans un accident à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : la gendarmerie lance un appel à témoins

Un grave accident de la route s’est produit ce mercredi 6 août, aux alentours de 18 heures, sur la commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Une moto et un autre véhicule sont entrés en collision frontale sur la D468, entre les lieux-dits Vitriccia et Tighine, à la sortie de Pinarello en direction de Porto-Vecchio. Le conducteur de la moto, un homme d’une trentaine d’années, originaire du continent mais installé en Corse, est décédé. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas pu être réanimé.

Dans le cadre de l’enquête en cours, la brigade de gendarmerie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio a lancé un appel à témoins afin de recueillir des informations précises sur les circonstances du drame. Toute personne ayant croisé ou ayant été dépassée peu avant l’accident par une moto de couleur bleue, dont le pilote portait un short et un t-shirt, est invitée à se manifester.

Les témoins peuvent contacter directement la gendarmerie locale au 04 95 71 47 17 ou composer le 17. Toute information, même partielle, pourrait contribuer à faire avancer les investigations.






