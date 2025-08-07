Un motard décède dans un accident à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : la gendarmerie lance un appel à témoins

VL le Jeudi 7 Août 2025 à 12:34

Un accident mortel s’est produit mercredi 6 août en fin de journée sur la D468, à la sortie de Pinarello. Un motard âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après une collision frontale. Les gendarmes recherchent des témoins.