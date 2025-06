Un militaire porté disparu au col de Vergio, la gendarmerie lance un appel à témoins

Un appel à témoins a été lancé ce lundi 16 juin par la gendarmerie de Corse, après la disparition d’un militaire survenue la veille, dimanche 15 juin, au col de Vergio. Séverino Dos Campos Gladin, 28 ans, participait à une course d’orientation sur la commune d’Albertacce. Il n’a pas été vu depuis 13h. Selon les premières informations, il ne dispose ni d’eau ni de nourriture.



L'homme est décrit comme "de type amérindien, de corpulence normale et musclée". Il est reconnaissable à son crâne rasé et à ses tatouages visibles sur la tête, le cou et les bras. Il portait au moment de sa disparition un tee-shirt rouge et un pantalon de treillis.



La gendarmerie de Calacuccia invite toute personne disposant d'informations permettant de localiser le militaire à contacter sans délai le 04 95 48 00 17 ou le 17. Les autorités appellent à la vigilance et à la mobilisation du public dans cette zone de montagne.