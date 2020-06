Un jeune homme de 22 ans blessé par balles à l'Ile-Rousse

Il était 23 heures hier soir lorsque une fusillade a éclaté en plein centre de l'Ile-Rousse, à hauteur du carrefour de Monticello et à quelques mètres seulement des locaux de la Police municipale, face au parking de La Poste.

Rapidement sur place, les pompiers du Centre de Secours de l'Ile-Rousse ont pris en charge, un jeune homme âgé de 22 ans, d'origine maghrébine blessé par balles (trois selon les premiers éléments recueillis).

Devant la gravité des blessures de la victime atteinte à l'abdomen, à l'avant-bras et à une fesse, l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile était demandé.

Le chef de Groupe du CS Ile-Rousse dirigeait les opérations alors qu'une ambulance était sur place.

Les gendarmes établissaient un périmètre de sécurité et procédaient aux premières constatations.

Le Procureur de la République était informé.

Médicalisé, le blessé était évacué par Dragon 2b vers le Centre Hospitalier de Bastia.

Plus d'infos à venir.