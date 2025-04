Un homme tué par balles à Venzolasca

Le corps sans vie d’un homme a été découvert ce mardi 8 avril peu avant 8 heures sur le parking d’une résidence privée situé sur la route du Cap Sud, commune de Venzolasca. La victime, identifiée comme Martial Bounour, était âgée d'une quarantaine d'années. D’après les premières constatations effectuées sur place, l’homme aurait été tué par arme à feu, même si l’heure exacte des faits reste à déterminer. Présent sur les lieux, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a indiqué que « l’individu, déjà connu de la justice, présentait plusieurs blessures causées vraisemblablement par une arme à feu ».



Une enquête pour assassinat en bande organisée

Une enquête a été ouverte du chef d’assassinat en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Elle a été confiée « à la section de recherches de la gendarmerie de Corse, ainsi qu’à la direction zonale de la police nationale. ». a précisé le procureur. Mais, en milieu d'après-midi, c'est la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (JIRS) qui s'est saisie de ce dossier.



Selon une source proche du dossier, la victime était déjà connue des autorités pour plusieurs délits, notamment liés aux stupéfiants dans la région marseillaise. Son nom avait été associé par le passé à des contentieux violents entre bandes rivales. En décembre 2015, il avait été poignardé dans la cour de promenade de la prison des Baumettes à Marseille, où il venait d’être incarcéré pour conduite sans permis. Trois co-détenus, qui avaient reconnu les faits, avaient été condamnés en février 2018 à des peines de quatre et cinq ans de prison. Lors de ce procès, le parquet avait rattaché cette agression au contexte des règlements de comptes entre deux clans marseillais : celui dit des Blacks, structuré autour d’une famille d’origine comorienne, et celui des Gitans, également appelé clan des frères Bengler, auquel Martial Bounour était présumé appartenir. Ce groupe est considéré par les services de police comme l’un des plus violents impliqués dans le trafic de stupéfiants à Marseille.