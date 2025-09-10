Un homme de 33 ans mis en examen dans le dossier de l’assassinat de Paul-Dominique Rocca

Plus de six ans après les faits, l’enquête sur l’assassinat de Paul-Dominique Rocca connait une nouvelle avancée. Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi après-midi, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, indique qu’un homme de 33 ans « très défavorablement connu » a été mis en examen ce lundi pour association pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en bande organisée, dans le cadre de ce dossier confié à la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille.



Paul-Dominique Rocca, batelier et co-directeur de la société des promenades en mer de Bonifacio (SPMB), avait été pris pour cible alors qu’il rejoignait son lieu de travail sur le port de la cité des falaises le 11 juin 2019, peu après 8 heures du matin. « Atteint de plusieurs balles de calibre de chasse, il décédait peu après », rappelle le procureur de la République de Marseille, en ajoutant que « le même jour à 8h50, un véhicule Skoda Fabia, faussement immatriculé, était incendié route de Bonifacio à Porto-Vecchio ». À l’intérieur de celui-ci, les enquêteurs avaient découvert « le fusil de calibre 12 ayant servi à tirer les cartouches retrouvées sur le pas de tir, ainsi que deux cartouches supplémentaires ».



Une information judiciaire avait été ouverte le 28 juin 2019 et avait été confiée à la JIRS de Marseille des chefs d’assassinat en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, vol en bande organisée, recel en bande organisée de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée. L’assassinat de Paul-Dominique Rocca renvoyant en effet à une « guerre entre les familles du port pour le partage du marché des promenades en mer à Bonifacio, en 1999 et 2013, qui avait fait quatre morts jusqu’à ce que les compagnies concurrentes fusionnent au sein de la SPMB », note le chef de la JIRS de Marseille. Or, « malgré les moyens déployés », l’enquête n’avait pas permis de recueillir des éléments de preuve suffisants pour mettre en cause un suspect.



C’est à la faveur de l’enquête relative à l’homicide « d’un individu très défavorablement connu, abattu sur le parking d’un camping de Porto-Vecchio en août 2023 », que les investigations ont été relancées, ce dernier appartenant lui-même à une famille de bateliers de Bonifacio. Selon le procureur de la République de Marseille, des « éléments déterminants sur les circonstances de l’homicide de Paul-Dominique Rocca » avaient alors pu être recueillis et avaient permis de déterminer que son meurtrier « serait l’homme lui-même abattu en août 2023 ».



Une nouvelle avancée dans l’enquête avait été enregistrée le 2 septembre dernier, « avec l’arrestation de trois suspects », indique Nicolas Bessone en précisant que « si deux d’entre eux étaient rapidement remis en liberté, le dernier reconnaissait lors de sa garde à vue son implication dans une partie des faits visés », à savoir des « surveillances sur le port et le vol d’un véhicule ayant servi lors de l’assassinat ». Toutefois, il soutenait « ne pas avoir eu connaissance du but criminel de ces actes ». Cet homme de 33 ans a donc été présenté devant le magistrat instructeur de la JIRS lundi, avant d’être placé en détention provisoire.