Un grand gala de boxe amateur ce samedi soir à Ajaccio retransmis en direct sur Via Stella

Jadis sport populaire, la boxe professionnelle ne trouve plus d’espace à la télévision. Et c’est elle qui en grande partie est la cause de cette situation...

Elle s’est perdue entre multiplication des catégories et "fabrication" de champions. ViaStella fait le pari de la réexposer, mais en revenant à sa source.

Ce samedi soir, c’est la boxe amateur qui est à l’honneur, avec le gala du Boxing Club Ajaccien.



De jeunes combattants corses venus de tous les clubs de l’île se confronteront au défi du ring. Face à eux, une sélection de boxeurs d’Occitanie.

13 combats, 13 duels dans lesquels Il sera question de courage, de stratégie, de physique, de technique et de risque.



Une soirée à vivre ce samedi à partir de 20h40 sur ViaStella, commentaires de Pierre Simonpoli et Laurent Vincensini.