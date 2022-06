Un épisode de pollution aux particules fines attendu en Corse ce 4 juin

La rédaction le Vendredi 3 Juin 2022 à 12:25

La qualité de l'air devrait fortement se dégrader au fil des prochaines heures selon Qualit'Air, organisme qui surveille la pollution de l'air en Corse. Les concentrations de PM10 dans l’air sont en effet soutenues depuis un peu plus d’une semaine et les prévisions indiquent une augmentation à partir de cette nuit. Le seuil d’information et de recommandation risque d’être dépassé demain, samedi 4 juin. Une aggravation est à prévoir au cours du week-end.