Un député RN réclame le rapatriement des cendres de Napoléon III en France

La proposition, qui intervient à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du dernier "empereur des Français", a pour "seul objectif de ramener les cendres d'un homme, d'une femme et de leur enfant qui ont servi la France et les Français", fait valoir le député lepéniste. "Le rapatriement des cendres permettra aussi de clore un long exil de la mémoire de l'histoire de France de 1848 à 1870 dont la connaissance et l'étude ne sont pas à la hauteur des changements considérables que notre nation a connus sur ces deux décennies", poursuit le parlementaire, qui a indiqué avoir écrit à Emmanuel Macron pour le convaincre du bien-fondé de sa démarche.

Premier président de la République élu en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte s'est fait sacrer empereur quatre ans plus tard à la suite d'un plébiscite. Capturé par l'ennemi prusse lors de la guerre de 1870, libéré mais écarté du pouvoir au profit des républicains, il s'exile en Grande-Bretagne où il est mort le 9 janvier 1873.



Une requête régulière

Des personnalités politiques françaises réclament régulièrement le rapatriement des restes du neveu de Napoléon Ier.

En 2007, le secrétaire d'Etat Christian Estrosi avait formulé une proposition en ce sens.

"Presque tous les 15 ans, pour des raisons que nous ignorons complètement, il y a un projet de retour des cendres de Napoléon III dans votre pays", avait alors ironisé l'abbé Cuthbert, responsable de la communauté anglicane de Farnborough (Angleterre) qui veille sur les restes de l'empereur.



Marine Le Pen avait également suggéré lors d'un meeting en 2017 à Ajaccio que les cendres de Napoléon III soient transférées en Corse.