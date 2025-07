Un début de saison encourageant pour Air Corsica

« Une tendance générale qui aurait pu être meilleure, mais qui reste encourageante pour un début de saison.» Après le premier rush des juilletistes, Jean-Baptiste Martini, directeur marketing et commercial d’Air Corsica, tire un premier bilan de cet été 2025. « Nous sommes en hausse de passagers par rapport à l'année dernière, été où nous avions déjà enregistré une hausse par rapport à l'année d'avant », se félicite-t-il, en précisant que cette dynamique de remplissage s’observe sur la quasi-totalité des lignes opérées par la compagnie.



Mais ces tendances positives sont assorties d’un bémol. « La hausse des taxes sur les billets d’avion a lourdement impacté nos réservations. Nous étions partis pour avoir des tendances bien meilleures que celles que nous voyons aujourd'hui », déplore-t-il. « Cette augmentation, appliquée de manière forfaitaire, a eu des effets disproportionnés. Le même montant s’est ajouté sur un billet à 89 euros, comme sur un billet à 300. Or, 20 euros supplémentaires sur un tarif à 89, c’est une hausse considérable ! » regrette-t-il encore. Ainsi, cette mesure a, selon lui, « bouleversé l’équation et terni des perspectives qui s’annonçaient excellentes » pour Air Corsica cet été, « même si aujourd’hui nous restons sur quelque chose de déjà plutôt positif ».



Pour continuer à remplir ses avions tôt et éviter les réservations de dernière minute, Air Corsica mise depuis plusieurs années sur une politique de prix réduits pour les achats anticipés. « On est dans une stratégie qui vise à favoriser l'engagement le plus longtemps possible à l'avance. Pour nous, c’est la clé, et cela explique les bons taux de remplissage », pose Jean-Baptiste Martini. « Celui qui attend le last minute n’aura pas le tarif le plus avantageux. Le tarif le moins cher revient à ceux qui font l’effort de s’engager avant les autres », insiste-t-il.



Cette stratégie tarifaire qui permet à la compagnie d’avoir une bonne visibilité sur la haute saison a également été accompagnée d’une hausse de l’offre de sièges de 2% sur les mois de juillet et août. Une progression importante sur les deux mois où Air Corsica concentre l’essentiel de son activité. « Cela représente près de 12 000 sièges supplémentaires. En tout, nous dépassons les 600 000 sièges proposés sur juillet et août », dévoile le directeur marketing et commercial de la compagnie, en précisant que cette « concerne l’ensemble du réseau, qu’il s’agisse des lignes du service public ou de celles opérées hors DSP ». « Cette offre en hausse s’est accompagnée d’une approche tarifaire très mesurée. Cela veut dire qu’on n’a évidemment pas augmenté nos prix », tient-il en outre à souligner.



Malgré un contexte perturbé, Air Corsica garde donc le cap. « Nous sommes sur quelque chose de plutôt positif, même si l’été n’est évidemment pas encore joué », affirme le directeur marketing et commercial de la compagnie. Quant à l’arrière-saison, la prudence reste de mise. « Pour l’instant, les tendances ne sont pas encore significatives. On est très prudent ».