Un comité de pilotage pour rendre à la gare de Bastia la place centrale qu’elle mérite

La définition et les choix de la structure porteuse du projet d’aménagement

La parcelle foncière concernée par le projet regroupe en son sein plusieurs propriétaires et exploitants : la CdC dispose d’emprises, comme les Chemins de Fer de et la ville de Bastia.

Le phasage des différentes étapes fait l’objet d’études et d’avant - projets, qui doivent permettre de planifier les objectifs de calendrier et la mobilisation de divers concours financiers, plusieurs programmes étant éligibles à la participation (notamment la 4ème phase du PEI).

En 2007 déjà, la Collectivité Territoriale de Corse avait initié un projet de rénovation et d’extension des installations de maintenance du matériel roulant de la gare de Bastia. Mais les difficultés liées à l’obtention du permis de construire ainsi que les évolutions institutionnelles, économiques, infrastructurelles et urbaines avaient fait avorter ce premier projet et en 2016, la nouvelle équipe en place à la CdC, celle de Gilles Simeoni, avait fait voter l’abandon du projet pour en élaborer un nouveau plus en rapport avec les besoins.Cette refonte totale du projet avait été validée par la délibération du 26 juillet 2018 de l’Assemblée de Corse qui avait donc approuvé le principe de projet global de requalification et d’aménagement de la gare de Bastia, du dépôt ferroviaire et de l’emprise adjacents – quartieru novu di a gara.Les études menées en vue de moderniser et rationaliser le service ferroviaire, dans une perspective de renforcement et d’extension de celui - ci, ont conduit à recentrer l’ensemble des activités de maintenance du périurbain bastiais voire du Cismonte sur le site industriel de Casamozza, tant pour les matériels existants que pour les futurs trains-tram envisagés dans le Plan Pluriannuel d’Investissement de Infrastructures de transport.Cette relocalisation a d’ailleurs fait l’objet d’un débat au sein des Chemins de Fer de la Corse, dans le respect notamment du dialogue social interne à cette Société d’Economie Mixte (SEM), ceci aux fins de définir les modalités d’implantation et d’exploitation des sites, avec pour objectif une conciliation optimale entre efficacité du service, satisfaction des usagers, et qualité des conditions de travail des salariés.En avril 2019, l’Assemblée de Corse validait le projet finalisé du transfert du dépôt ferroviaire à Casamozza, pour un coût prévisionnel évalué à 4,2 M€ pris en charge à 70% dans le cadre du PEI.Parallèlement à la réflexion stratégique sur le développement et l’exploitation du chemin de fer de la Corse sur le périurbain bastiais et vers la plaine orientale, menée de concert entre la Collectivité de Corse et les Chemins de fer de la Corse, le Conseil exécutif de Corse a depuis janvier 201 6 envisagé les destinations et aménagements possibles du site de la gare de Bastia.La ville de Bastia a été associée à cette réflexion qui a abouti à un souhait partagé pour que les aménagements envisagés sur le site de la gare de Bastia puissent être définis en intégrant une réflexion urbanistique globale sur l’aménagement et l’articulation de la vallée du Fangu et du centre - ville.Objectif : rendre à la gare de Bastia la place centrale qu’elle mérite, en la plaçant au centre d’espaces d’intermodalité modernes et fonctionnels parfaitement intégrés à leur environnement immédiat .La stratégie de la Cdc en matière de développement du transport ferroviaire en zone urbaine et péri- urbaine Corse repose sur l’augmentation des fréquences programmée dans le cadre du déploiement de la Commande Centralisée en Voie Unique et à l’augmentation des capacités apportée par la mise en place des Unités Multiples.Ce projet est également porté dans l’élaboration du Plan Global de Déplacement par la Communauté d’Agglomération de Bastia qui pourrait intégrer la création d’une plateforme multimodale autour de la gare de Bastia et un itinéraire de Transport Collectif en Site Propre entre la gare et le secteur de Toga, lequel pourrait accueillir à terme un « Tram- Train » des CFC en cours de procédure d’acquisition.Ces évolutions et ces enjeux reformulés conduisent la CdC à proposer deux évolutions couplées :- Une recentralisation des installations de maintenance ferroviaire sur le site de Casamozza- Un réaménagement d’envergure du site de la gare à Bastia, conduisant à l’émergence d’un nouveau quartier, incluant notamment un nouveau bâtiment structurant pour accueillir la gare, les locaux administratifs et techniques des chemins de fer et mettre en valeur les très larges opportunités de création de places de stationnement , voire de construction de logements et de commerces.Déjà, le travail collaboratif et les contributions versées par les différents partenaires institutionnels (Cdc, Ville de Bastia, CCI, CAB, CFC, Etat..), tous très satisfaits de ce projet, ont permis de mettre en discussion le devenir de la parcelle affectée au Domaine Public Ferroviaire. Ce programme d’aménagement, à mettre à l’étude, anticiperait ainsi sur les développements futurs du centre- ville en lien avec sa périphérie, dans une perspective de dynamisation de celui- ci, en synergie avec d’autres opérations comme par exemple le programme « cœur de ville ». Les espaces publics situés entre la préfecture, les locaux actuels de la Collectivité de Corse et le secteur de la gare pourraient ainsi faire l’objet d’un réaménagement d’ensemble, visant à une optimisation du service ferroviaire, à une meilleure gestion du trafic routier, et à un aménagement urbanistique ambitieux et cohérent : requalification de l’ensemble du quartier, au plan architectural et fonctionnel, parking de 900 places, commerces, bâtiments de services, logements.... Aux fins d’intégrer ces enjeux, le projet de requalification du quartier de la gare de Bastia s’est donc doté d’un comité de pilotage opérationnel , installé ce 21 octobre, qui inclut :Ainsi une structure de portage devra être mise en place, permettant un partage de gouvernance avec les principaux acteurs institutionnels concernés par ce projet. La CdC a donc étudié les différents formats les plus appropriés pour permettre au projet de revêtir une dimension concrète. Ainsi plusieurs modes de gestion publique et différentes formes d’Entreprises Publiques Locales (EPL) ont été examinés. Au vu des éléments à ce jour connus et notamment la volonté de conserver une gouvernance à 100% publique du projet, la structure de portage la plus adaptée serait une SPL, Société Publique Locale.A noter que la CdC ayant une vison globale, pour la Corse entière, qu’un tel projet existe aussi pour la gare d’Ajaccio avec une décentralisation de la maintenance des CFC à Mezzana.