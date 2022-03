Un chauffeur de la communauté de communs de Lisula braqué ce lundi matin à Pigna

Alors qu'il effectuait sa tournée d'enlèvement des ordures ménagères en milieu de matinée, de ce lundi 21 mars, sur la commune de Pigna, un employé de la communauté de communes de L'Île-Rousse-Balagne a été agressé et braqué avec une arme à feu par une personne cagoulée et en tenue de commando.

L'agresseur, après avoir pris conscience de l'identité de l'agent, lui aurait alors dit : " je me suis trompé de chauffeur, dégage ! ".

Les gendarmes de la brigade de Lisula ont par la suite rapidement auditionné l'employé agressé venu leur raconter sa mésaventure

" Nous avons été avisés ce matin de cette agression avec arme. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Calvi", a confirmé Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia.