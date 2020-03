Un centre d'accueil Covid-19 en Balagne : ce qu'il faut savoir

"La CPTS (la communauté professionnelle territoriale de santé) qui regroupe tous les libéraux, l’hôpital et les réseaux de soins sur la Balagne, s'organise pour donner des réponses adaptées pour répondre à cette épidémie.

Tous les professionnels de santé libéraux de la Balagne sont solidaires et agissent en coordination" précise le docteur Dominique Simeoni.

Depuis le 17 mars en effet, un centre d'accueil Balagne a été mis en place à Lisula, dans un local mis à disposition par la CCIRB (voir le communiqué ci-dessous).

Pour les consultations, le docteur Simeoni souligne qu'il faut dans un premier temps, appeler son médecin traitant pour connaître son mode de fonctionnement pour les consultations. "La plupart d'entre eux ont mis en place une téléconsultation, via différentes plates-formes comme, Doctolib, MAIIA, WhatsApp, Facetime, téléphone etc ". Si ce n’est pas possible, pour les personnes âgées notamment ou autres problèmes de connexion, il faut demander de l’aide à un tiers pour le faire.

Si le patient nécessite un examen clinique, il sera dirigé vers le centre d'accueil Balagne Covid-19 joignable au numéro : ‪06 40 47 94 14‬.

"Surtout ne pas envoyer de SMS au numéro communiqué car nous n’avons pas le téléphone en main et ne pouvons donc pas consulter les messages écrits " précise Dominique Simeoni

Le centre d'accueil téléphonique est ouvert ‪de 8 à 19 heures‬ en semaine et est joignable, également, le week-end.

"La régulation peut se faire également par le 15, qui connait notre fonctionnement si le numéro du centre d’accueil Balagne Covid-19 n'est pas joignable en dehors des horaires ou en pleine nuit."

"Nous mettons également en place une cellule de soutien psychologique, afin de pouvoir accompagner les patients et les professionnels de santé, qui est joignable dès lundi en journée et pourra fixer des rendez-vous d’entretien téléphonique avec des psychologues de Balagne, en liaison avec le docteur Leroy Sanguinetti psychiatre à Lisula et le CMP. ‪0642086872‬.





Enfin, les pharmacies de la Balagne ont mis en place des modalités de réception et de délivrance des médicaments afin de sécuriser les échanges, avec des horaires d’ouverture adaptés." Les ordonnances seront dématerialisées, mais il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle ordonnance s’il s’agit d’un traitement habituel".

"Plus que jamais, protégez vous , protégez les plus faibles, vous nous aiderez à vous soigner, restez chez vous, State in Casa".