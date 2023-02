Covid-19, grippe, bronchiolite : où en est la "triple épidémie" en Corse ?

Sous les radars, la triple épidémie de covid, grippe et bronchiolite continue de mettre sous pression le système sanitaire.En Corse la circulation virale liée au Covid est en baisse par rapport à la semaine précédente, a résumé jeudi 9 février l’agence de santé publique.Cependant le taux d'incidence reste de 92 cas pour 100 000 habitants avec un taux de dépistage en baisse.Après un début d’année marqué par une accalmie, l’épidémie de grippe qui avait commencé tôt en France et qui avait connu un repli en janvier, connait ces derniers jours un rebond. La semaine dernière a enregistré, en métropole, un "rebond de l’épidémie avec augmentation des indicateurs grippe en ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge", selon un bilan hebdomadaire de Santé publique France.La Corse, notamment, est encore en phase épidémique après avoir commencé à en sortir les semaines précédentes.L’épidémie a été notamment relancée par l’expansion d’une nouvelle souche, dite de type B, même si la première, de type A, reste présente. Le virus de type B "peut tout à fait réinfecter des personnes qui ont déjà eu des grippes de type A", avait expliqué la semaine dernière à l’AFP l’infectiologue Benjamin Davido.Cet hiver, la grippe est venue contribuer à une situation inhabituelle de "triple épidémie", avec plusieurs vagues de Covid ainsi qu’une flambée de bronchiolite particulièrement intense chez les bébés.Sur ce dernier plan, toutefois, la situation continue à s’améliorer. La bronchiolite, en déclin depuis fin décembre, a continué à reculer sur l’ensemble du territoire français. En Corse, la proportion de consultations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans reste stable par rapport à la semaine précédente mais on ne peut pas encore dire que l'épidémie soit derrière nous. Selon les experts, il est encore trop tôt pour baisser la vigilance.