Un cas suspect de Coronavirus à Bastia

Maria Bettina Colonna le Mardi 25 Février 2020 à 20:52

Alors que les cas de contamination au coronavirus se multiplient en Italie, deux personnes ont été hospitalisées en Corse. Un premier cas "possible" ce lundi soir à Ajaccio et un second patient ce mardi à Bastia.

L'ARS attend les résultats des tests qui ont été envoyés à l'institut Pasteur de Paris pour analyse.



« Il n’y a actuellement plus aucun malade du coronavirus hospitalisé en France », a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran le lundi 24 février lors d’un point presse. Mais face à la hausse du nombre de cas en Italie voisine, la prudence reste de mise et la psychose ne diminue pas.... Pourtant en Corse, un premier cas suspect a été détecté lundi soir. Un homme résidant à Ajaccio qui revenait d’un voyage de Lombardie, l’une des deux régions italiennes considérées avec la Vénétie comme "zone d"exposition du Coronavirus".

Un second patient est hospitalisé depuis ce mardi au centre hospitalier de Bastia où l’ARS attend les résultats des tests qui ont été envoyés, comme pour le patient ajaccien, à l'institut Pasteur de Paris.

