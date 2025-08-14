Un câble souterrain endommagé à Olcani provoque une importante coupure de courant dans le Cap Corse

Depuis ce mercredi 13 août en fin d’après-midi, une importante panne d’électricité perturbe le quotidien des habitants de plusieurs villages du Cap Corse, principalement autour des secteurs de Centuri et Morsiglia, les plus touchés. Ce jeudi 14 août dans l’après-midi, ce sont 280 foyers qui sont toujours privés d’électricité, selon EDF Corse. “Nos équipes sont à pied d’œuvre depuis hier soir et de nouveau mobilisées depuis tôt ce matin”, précise l’entreprise, qui évoque une panne d’ampleur localisée dans une zone de la région.





Les premières investigations menées sur le terrain ont permis de localiser le défaut “sur un câble souterrain”, à hauteur de la commune d’Olcani. EDF Corse explique que “des travaux de creusement sont prévus ce jeudi après-midi” pour accéder au câble endommagé. La réparation du câble, elle, est “programmée demain”, vendredi 15 août. En parallèle, pour réduire le temps de coupure, des groupes électrogènes sont en cours d’acheminement vers les secteurs les plus isolés. L’objectif est de “permettre une réalimentation progressive dès ce soir.” Pour le moment, aucune heure de rétablissement précise n’est communiquée.



En attendant, EDF Corse indique : “Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et restons mobilisés jusqu’au rétablissement complet.” Cette panne survient en pleine saison estivale, dans un secteur où la population augmente fortement au mois d’août. Les communes de la pointe du Cap Corse accueillent en ce moment de nombreux vacanciers, ce qui accentue l’impact de la coupure, notamment pour les commerçants, les hébergements touristiques ou les restaurateurs.

